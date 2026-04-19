logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso

La residente médica afectada fue reinscrita en otro hospital para continuar su especialidad tras la investigación.

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:06 p.m.
A
Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, tras la investigación del caso de Paola, residente médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien denunció haber sido sujeta a acoso por parte de un compañero residente, Gustavo L., y a hostigamiento laboral por parte de la titular de la Subdirección de Cirugía, a su vez profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica, Francina B., se acreditaron los hechos denunciados.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, explicó que el pasado 10 de abril los hechos denunciados quedaron acreditados y las resoluciones fueron las siguientes: Francina B fue destituida de su cargo y, adicionalmente, fue inhabilitada; en tanto que Gustavo L. fue dado de baja del programa; y la residente afectada fue reinscrita en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga para continuar su especialidad.

Cronología del caso

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia detalló que en junio de 2025 el caso se hizo público y la comunidad médica residente expresó su indignación, pues Paola, en lugar de haber sido protegida, fue separada del programa.

Detalló que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud (Ssa) inició de inmediato las investigaciones y se dictaron medidas de protección a favor de la residente, incluyendo la separación temporal de la titular del programa de especialización en tanto concluían las investigaciones.

La dependencia enfatizó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar la resolución y si lo hacen, "esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas".

"Las mujeres que enfrenten situaciones de este tipo no están solas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con la erradicación del acoso y el hostigamiento laboral y sexual en las instituciones del gobierno de México", dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso
Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso

Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso

SLP

El Universal

La residente médica afectada fue reinscrita en otro hospital para continuar su especialidad tras la investigación.

Fiscalía CDMX rechaza fabricación de culpables en feminicidio
Fiscalía CDMX rechaza fabricación de culpables en feminicidio

Fiscalía CDMX rechaza fabricación de culpables en feminicidio

SLP

EFE

El vigilante detenido es señalado por la familia de la víctima y vinculado con irregularidades en la investigación.

FGJCDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante en CDMX
FGJCDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante en CDMX

FGJCDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante en CDMX

SLP

El Universal

El video viral difundido en redes no está relacionado con el caso de Edith Guadalupe, según análisis oficial.

Salvador Illa y Claudia Sheinbaum fortalecen colaboración en Barcelona
Salvador Illa y Claudia Sheinbaum fortalecen colaboración en Barcelona

Salvador Illa y Claudia Sheinbaum fortalecen colaboración en Barcelona

SLP

EFE

La visita incluyó la participación de autoridades españolas y mexicanas en el BSC, centro de supercomputación.