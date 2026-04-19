Anticorrupción cesa a funcionaria y residente del INER por acoso

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, tras la investigación del caso de Paola, residente médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien denunció haber sido sujeta a acoso por parte de un compañero residente, Gustavo L., y a hostigamiento laboral por parte de la titular de la Subdirección de Cirugía, a su vez profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica, Francina B., se acreditaron los hechos denunciados.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, explicó que el pasado 10 de abril los hechos denunciados quedaron acreditados y las resoluciones fueron las siguientes: Francina B fue destituida de su cargo y, adicionalmente, fue inhabilitada; en tanto que Gustavo L. fue dado de baja del programa; y la residente afectada fue reinscrita en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga para continuar su especialidad.

Cronología del caso

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La dependencia detalló que en junio de 2025 el caso se hizo público y la comunidad médica residente expresó su indignación, pues Paola, en lugar de haber sido protegida, fue separada del programa.

Detalló que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud (Ssa) inició de inmediato las investigaciones y se dictaron medidas de protección a favor de la residente, incluyendo la separación temporal de la titular del programa de especialización en tanto concluían las investigaciones.

La dependencia enfatizó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar la resolución y si lo hacen, "esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas".

"Las mujeres que enfrenten situaciones de este tipo no están solas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con la erradicación del acoso y el hostigamiento laboral y sexual en las instituciones del gobierno de México", dijo.