Anticorrupción sanciona a 7 mil 943 servidores

De octubre de 2020 a octubre de 2021, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha impuesto 7 mil 943 sanciones a servidores públicos que incurrieron en ese ilícito.

Así lo informó el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, en una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Transparencia.

Señaló que el monto de las sanciones es de 195 millones de pesos, pero lo cobrado es de 224 mil pesos, 0.11% de las sanciones que se han impuesto, "obviamente porque algunas están en litigio, otras probablemente ya hayan causado estado".

En el caso de las declaraciones patrimoniales, indicó, se tienen 160 amparos de servidores públicos que consideran que no deben presentar o hacer pública información de entes autónomos y de académicos.

"Al día de hoy no hemos perdido un solo amparo, tenemos dos ejecutorias de tribunales que confirman la sentencia de primera instancia, pero lo importante es que vean ustedes que al final del día hay renuencia de este tipo de cuestiones como es la declaración patrimonial", puntualizó.

Estimó que los retos son: interconectar la plataforma digital nacional, la recomendación vinculante del comité, tener las 32 políticas estatales y los 32 programas de implementación y adecuar en la medida de lo posible el marco legal para fortalecer el sistema.

Expuso algunas propuestas de reformas para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de la política nacional anticorrupción se tiene un anexo transversal anticorrupción, y "no puede quedar año con año y muy probablemente requerirá una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que fuera obligatorio y de esa manera no se perdiera".

Se debe establecer que el secretario técnico rinda un informe anual de labores al Congreso de la Unión y con respecto al Comité de Participación Ciudadana, propuso facultarlo para que se pueda realizar exhortos de manera directa e incorporar una plantilla de cinco servidores públicos por honorarios como apoyo para el comité.