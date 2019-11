Antorcha Campesina mantendrá plantón en San Lázaro

Antorcha Campesina "no doblará la cabeza" y mantendrá el plantón en San Lázaro hasta que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020, aseguró Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de esa organización.

En entrevista con EL UNIVERSAL Aguirre Enríquez indicó que permanecerán en plantón como una muestra de "entereza" ante la "apropiación" del presupuesto por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Vamos a esperar que termine este proceso tan desaseado, tan prepotente de asignación presupuestal.

"No nos vamos a retirar hasta que esto termine como una evidencia de que una parte del pueblo de México no está dispuesto a doblar la cabeza ante la nueva realidad tan opresiva y prepotente, quizá es un acto simbólico, a lo mejor para alguna gente, inútil; para nosotros, es útil mostrar valor, entereza aun cuando se está siendo agredido por el apartado del Estado que se apropia de un presupuesto que no es suyo", expresó.

Descartó que vayan a realizar movilizaciones en la ciudad para "no desquiciar" el tráfico y afectar a la población.