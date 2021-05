Anuncia García Harfuch detención de 14 policías acusados por extorsión y robo en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que se tomó conocimiento de dos casos en los que elementos de la secretaría realizaron actos de robo en contra de ciudadanos de la Ciudad de México, en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, por lo que fueron detenidos 14 elementos de esta agrupación.

En el primer caso, durante el mes de febrero en la colonia La Casilda, Gustavo A. Madero, un grupo de policías exigió dinero a una familia a cambio de liberar a una persona para que no fuera presentado al Ministerio Público, además, de acuerdo con la denuncia los uniformados sustrajeron objetos de valor y amedrentaron a los familiares.

Tras el análisis de las cámaras de vigilancia, los datos asentados en la denuncia y demás trabajos de gabinete y campo, se determinó que 11 policías y una mujer policía participaron en el delito de extorsión y robo.

Tras diversos trabajos de campo y de investigación como en cualquier otro delito, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia se cumplimentaron órdenes de aprehensión para los elementos, que de inmediato fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y llevados al Reclusorio Oriente donde se dará seguimiento a las investigaciones.

En el segundo caso ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con una carpeta de investigación iniciada también en asuntos internos y en la Fiscalía General de Justicia, derivado de una denuncia ciudadana realizada en el mes de diciembre del 2020, se identificó que dos policías exigieron dinero a un automovilista de igual manera a cambio de no ser presentado ante el agente del ministerio público.

Por lo anterior se obtuvieron dos órdenes de aprehensión en contra de dos policías que fueron identificados por el denunciante los cuales fueron cumplimentadas por lo que los elementos fueron llevados también al reclusorio para continuar con su proceso judicial.

"Por estos dos lamentables hechos en agravio de los habitantes de la Ciudad de México son 14 policías de esta secretaría los que fueron aprehendidos y presentados ante la justicia, entre ellos también el director de unidad de protección Ciudadana de un sector de Gustavo A. Madero", informó.

--García Harfuch destaca acciones desde su llegada a SSC

Destacó que desde su llegada en 2019 se han implementado 28 mil 705 acciones de mando, es decir arrestos, correctivos disciplinarios y se han realizado 70 supervisiones unidades de policía que incluyen, pases de lista, supervisión del lugar, uniformes, equipos, patrullas, etcétera.

"Durante estos meses del 2021, asuntos internos ha registrado mil 107 archivos, se han generado 41 cambios de adscripción y 381 resoluciones por parte del Consejo de Honor y Justicia. Asimismo, la unidad de asuntos internos misma que es quien llevó a cabo esta investigación que estamos comentando ha aplicado 1192 correctivos disciplinarios", comentó.

Además, destacó que investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia desde 2019 se han cumplimentado 57 órdenes de aprehensión y 72 elementos policiales han sido puestos a disposición en flagrancia por diversos delitos como extorsión, robo y cohecho.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que estas son acciones que se han tomado en la SSC para erradicar la corrupción y el vínculo de mando con la delincuencia, pues no se tolerará este tipo de acciones.