Anuncia Gobierno inversión histórica: 5.6 billones de pesos

El Gobierno mexicano dio a conocer hoy un extenso plan de inversión pública y privada-pública para inyectar hasta 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030, una adición al Plan México, pero concentrada en infraestructura. Se trata de un proyecto para realizar una inversión histórica.

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que se busca generar crecimiento económico con bienestar, justicia social y desarrollo regional.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete económico detallaron que la inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos estará distribuida en ocho sectores estratégicos, anclada en mil 500 proyectos de las dependencias federales. Una parte poderosa irá para energía: 54 por ciento. Para infraestructura ferroviaria se destinará el 16 por ciento de la inversión, en carreteras un 14 por ciento, en puertos el seis por ciento, en salud seis por ciento y para agua hasta tres por ciento.

Sheinbaum Pardo dijo desde Palacio Nacional que sólo este 2026 se elevará la inversión pública en más de 722 mil millones de pesos (mdp), y que la inyección de recursos para carreteras, agua y energía va a aumentar más. "Este año será equivalente a un dos por ciento del PIB [Producto Interno Bruto]. Esto nos va a permitir mayor desarrollo para el país. Es el fortalecimiento del Plan México", aseguró.

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dijo que "lo que estamos buscando con las inversiones mixtas es que el Gobierno tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado. Esto nos permite tener cierto control sobre las inversiones, pero también estamos buscando que exista la gobernanza para que estos proyectos sean financiables y banqueables".

Inversión pública crecerá 722 mil mdp en 2026

El Gobierno de México informó la mañana de este martes que la inversión pública va a aumentar en 722 mil millones de pesos (mdp), lo que representa el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tan sólo en este 2026; y estima que para todo el sexenio, la inversión crecerá a 5.9 billones de pesos.

"Esto nos va a permitir mayor crecimiento económico con bienestar", destacó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina, en la que se dio a conocer que hay diferentes esquemas de inversión mixta, incluso con recursos privados, que explorará el país para hacer crecer la inversión pública.

Sheinbaum Pardo explicó que este año en el Presupuesto de Egresos se estableció destinar casi un billón de pesos para Programas del Bienestar. Del total, casi la mitad será para las pensiones de adultos mayores y el resto para los otros programas, como los de personas con discapacidad, becas para preparatorias y secundarias, Sembrando Vida, etc.

En cuanto al tema de la inversión, hay poco más de 900 mil millones, casi un billón, que se destinarán a invertir en proyectos de caminos, agua, hospitales, compra de equipo médico, entre otros.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró que con estos esquemas mixtos de inversión se aumentará la proyección de recursos para proyectos hasta con 722 mil millones de pesos.

Agregó que se espera que la inversión pueda crecer hasta 5.9 billones de pesos en todo el sexenio, la mayoría es inversión pública a través de diversos instrumentos, entre ellos, los mixtos.

Al hablar de la inversión mixta con empresas privadas, la mandataria mexicana aclaró que no es lo mismo o igual a los famosos APPs (Proyectos de Asociación Público Privada).

"No. Eso nunca", afirmó. También detalló que el problema es que los APPs representaban que el Estado adquiría una deuda.

La Jefa del Poder Ejecutivo insistió en que se trata de distintos esquemas de inversión que incluso ya fueron utilizados con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde no se cede ninguna concesión.