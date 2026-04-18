Anuncian a aspirantes finalistas de consejerías del INE
Entre los seleccionados destacan dos aspirantes con discapacidad, incluyendo a Alejandra Tello Mendoza.
Después de acabar la etapa de entrevistas, donde se cuestionó a las y los aspirantes acerca de experiencia profesional, servicio público, entre otros aspectos, el Comité Técnico de Evaluación anunció a los 50 candidatos finalistas a las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Comité Técnico selecciona finalistas para consejerías electorales
De acuerdo con la lista, clasificaron 25 hombres y 25 mujeres, nada más hay dos aspirantes con alguna autoadscripción (discapacidad), y destacan Alejandra Tello Mendoza, quien padece lupus, y Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México.
El listado completo se muestra a continuación:
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María de Lourdes Fernández Martínez
Beatriz Tovar Guerrero
Miguel Saúl López Constantino
Alfredo Alcalá Montaño
Armando Ambriz Hernández
Adolfo Román Montero
María Magdalena Vila Domínguez
Laura Daniella Durán Ceja
Claudia Gabriela Villeda Mejía
Daniel Preciado Temiquel
Alma Lorena Alonso Valdivia
Cruz Angélica Tadeo Andrade
Javier Hernández Hernández
Bernardo Valle Monroy
Dora Domínguez Soriano
María del Mar Trejo Pérez
Claudia Díaz Tablada
María Fernanda Romo Gaxiola
Iulisca Zircey Bautista Arreola
Armando Hernández Cruz (Discapacidad)
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Armando Antonio Rodríguez Córdova
Luis Gabriel Mota
Salma Elena Sarayth de León Cardona
Armando Xavier Maldonado Acosta
Arturo Manuel Chávez López
Jesús Octavio García González
Juan Manuel Guerrero Jiménez
Laura Fabiola Bringas Sánchez
Sandra López Bringas
Claudia Esther Ortiz Guerrero
Wilfredo Román Morales Silva
Blanca Yassahara Cruz García
Salvador Andrés González Bárcena
José Ángel Yuen Reyes
Luigui Villegas Alarcón
Martha Alejandra Tello Mendoza (Discapacidad)
Augusto Hernández Abogado
Pedro Rafael Constantino Echeverría
Juan Gabriel García Ruiz
Juan Carlos Minor Márquez
Guadalupe Álvarez Rascon
Martha Patricia Tovar Pescador
Juan Carlos Cisneros Ruiz
Luis Alberto Hernández Morales
María del Rosario Montes Álvarez
Berandi Reyes Pérez Casado
Frida Denisse Gómez Puga
Publio Rivera Rivas
Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
De dichos aspirantes, las y los integrantes de este Comité elegirán a cinco para cada uno de los tres cargos, los cuales dejaron Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera el pasado 4 de abril, debido a que acabaron su designación.
Las quintetas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con el fin de considerarlas y deberán ser aprobadas por dos terceras partes del pleno.
De acuerdo con la página de internet del Instituto Nacional Electoral, los consejeros electorales, a lado de funcionarios del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos, conforman el Consejo General, el cual está dedicado a checar el cumplimiento de las leyes electorales.
En conjunto, cuentan con casi 40 atribuciones, contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan:
Elaborar reglamentos internos para que el INE se desarrolle correctamente
Monitorear las acciones de los partidos políticos según la legislación electoral
Registrar nuevas organizaciones políticas
Definir el gasto límite de precampañas y campañas de candidatos a algún cargo de elección popular
Designar o remover iguales de Organismo Públicos Locales (OPL)
Las tres personas elegidas ejercerán este puesto durante nueve años, tendrán un salario bruto consistente en 262 mil 634 pesos, neto de 180 mil 828.91 pesos, cada mes, y no podrán reelegirse.
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