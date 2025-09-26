logo pulso
Apagón masivo en la península de Yucatán

El apagón afecta a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, generando problemas en servicios y movilidad.

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 04:38 p.m.
A
Apagón masivo en la península de Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (EL UNIVERSAL).- Alrededor de las 14:00 horas de este 26 de septiembre ocurrió un apagón al parecer a nivel peninsular, afectando los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En el centro de Mérida comercios y predios particulares, así como los semáforos se apagaron provocando un caos vial.

Asimismo, se presentaron fallas en los servicios bancarios, de telefonía celular y del internet.

Hasta la tarde de este viernes, la CFE no ha dado ninguna versión de la falla que cada vez resulta más frecuente en la región y que incluso ha provocado protestas de gente de colonias con cierre de calles y bloqueos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mara Lezama solicita informe a la CFE

La gobernadora de Quinta Roo, Mara Lezama, informó en su cuenta de "X" que ya se solicitó a la CFE, un informe oficial para poder brindar información más precisa, además añadió que todos los equipos de emergencia se encuentran operando.

