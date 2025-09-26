Desestima Torres Sánchez peticiones de Cambio de Ruta

Sobre la petición de Cambio de Ruta A.C. que exigió la transparencia del Impuesto Sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), conocido como "impuesto verde", corresponde a una organización que siempre impugna acciones de la administración estatal y al final los pierde.

Así lo afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de Secretaría General del Gobierno del Estado.

Ello, luego que Luis González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta A.C., solicitó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo su intervención para garantizar la transparencia y correcta aplicación del ISEC.

Torres Sánchez criticó que al organismo, pues se inconforma por todas las obras de gobierno, por ejemplo, la intervención de la avenida Himno Nacional o el barrio de San Miguelito, por lo que no tiene mayor opinión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario estatal subrayó que la planeación hacendaria de un estado, se administra a través de dos instrumentos como son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, cuya documentación precisa el manejo de los recursos públicos.