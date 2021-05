Aplazan audiencia de Karime Macías en Londres hasta octubre

La antigua primera dama de Veracruz, Karime Macías, seguirá disfrutando de la ostentosa vida que tiene en uno de los barrios más exclusivos de Londres por lo menos hasta octubre.

La estadía en la capital británica se ha prorrogado tras la decisión de un juez de la Corte de Magistrados de Westminster de reprogramar la audiencia sobre su reclamo de entrega a México.

Tendrá lugar del 11 al 14 de octubre, y no a finales de mayo como inicialmente estaba previsto. Una audiencia preliminar preparatoria está agendada en su dossier para el 14 de septiembre.

Se trata del segundo aplazamiento de la audiencia para desahogar el caso de Macías ante la justicia británica.

El 9 de enero de 2020, en la Sala 3 de la Corte donde se desarrollan algunos de los casos más emblemáticos de Londres, el juez Samuel Mark fijó la audiencia del juicio contra Macías para el 16 de noviembre.

La defensa estaría explotando los imprevistos provocados por la pandemia de Covid-19 en perjuicio del debido proceso, como son las restricciones a la movilidad de las personas de un país a otro. Desde el estallido a de la pandemia, el Reino Unido se encuentra aislado del exterior y solo ciertos trabajos califican para la exención de viaje; los abogados extranjeros no están eximidos de las restricciones introducidas para frenar la expansión del coronavirus.

"Debido a las circunstancias provocadas por la pandemia, los días establecidos para la próxima audiencia deben considerarse como provisionales", informó a EL UNIVERSAL una fuente de la Corte de Westminster.

Desde el 5 de noviembre, Karime Macías Tubilla, nacida el 12 de noviembre de 1975, enfrenta la justicia británica bajo libertad condicional y luego de depositar 150 mil libras esterlinas.

Entre las medidas cautelares a las que está sometida desde entonces, además de haber rendido su pasaporte a las autoridades para prevenir su eventual fuga, está el firmar asistencia cada semana en la estación de Policía de Westminster y no cambiar de domicilio.

La última dirección registrada ante la policía británica es Calle Wilbraham 10, departamento 8, en Belgravia, uno de los vecindarios residenciales más demandados por las celebridades por la exclusividad de sus restaurantes y boutiques.

El proceso iniciado por la Fiscalía británica responde a una orden de captura emitida por el Gobierno de México por "severas acusaciones de fraude". Entre ellas, está el posible desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF de Veracruz entregó a una red de empresas fachadas durante su gestión al frente de dicha institución.

La acción legal activada con su detención provisional, fue iniciada luego de exponer a las autoridades británicas el retrato completo de la participación de la entonces esposa del mandatario de Veracruz, Javier Duarte, en el esquema fraudulento.

En tanto, la defensa ha tratado de desviar la atención de los jueces británicos presentando una petición de asilo por "presunta persecución" en su país.

En caso de que el juez autorice la entrega a México, la última palabra la tendrá la Secretaria del Interior, Priti Patel, quien deberá firmar o revocar la orden judicial, acorde a los procedimientos técnicos.