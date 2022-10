Aplazan otra vez sentencia de feminicida de Ingrid Escamilla

A-AA+

Por segunda ocasión, un Tribunal de Enjuiciamiento determinó aplazar el fallo condenatorio en contra de Erick Francisco "N", feminicida de quien fuera su pareja sentimental, la joven Ingrid Escamilla.

Al salir de los juzgados del Reclusorio Oriente, Javier Gallardo, abogado de la familia de la víctima, informó que los jueces fijaron emitir la resolución mañana a las 9:00 horas.

El acto, nuevamente provoco molestia a organizaciones feministas y a la familia de la víctima, al referir que la memoría de Ingrid se sigue revictimizando, pues aún muerta, no recibe la justicia que merece.

Según las investigaciones el hombre privó de la vida a la mujer de 42 años al interior de su apartamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 9 de febrero de 2020. Ese mismo día fue detenido y confesó su crimen a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atendieron el reporte.

Confiesa crimen en video. En el interrogatorio que policías le realizaron a Érick, quien aparece en un video con el dorso ensangrentado y la cabeza vendada, relató que esa noche su esposa tomó un cuchillo de la cocina y le dijo: "Te voy a matar".

"Le digo 'pues mátame de una vez', veo que saca el cuchillo y le digo, 'de una vez' (...), fue cuando primero como que lo enterró y le digo 'dale más fuerte de una vez' y luego me pegó como dos veces más", refirió el sujeto.

Al interior de la patrulla, donde fue captado el video, contestó al policía que después de las agresiones le arrebató el cuchillo y le dijo: "Si tú no me matas, yo sí te voy a matar", al tiempo que se lo clavó en varias ocasiones en el cuello.

Ingrid denunció violencia. En 2019 ella interpuso una denuncia por violencia ante la entonces Procuraduría capitalina. El trámite sólo quedó en el archivo, porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de cinco años que tenía con su agresor.

Habrá pena máxima: dice Sheinbaum. Tras el asesinato de Ingrid Escamilla, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló en redes que la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena.

"El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante", se lee en la publicación.

Indagan filtración de imágenes. Luego de que Ingrid Escamilla fuera desollada en un departamento de la Colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero a manos de su pareja sentimental, Erick Francisco "N", las fotografías del crimen fueron exhibidas en redes sociales y medios de comunicación.

Por lo que, al menos seis servidores públicos estarían bajo investigación por la filtración de videos y fotos de Ingrid Escamilla.

De acuerdo con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía capitalina, Nelly Montealegre, la participación en la filtración iniciaría desde los elementos de la policía capitalina que hicieron la puesta a disposición, hasta peritos de la dependencia que acudieron al lugar de los hechos.

Crean la Ley Ingrid. El pasado 23 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid, que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan evidencia relacionada con una víctima cuya investigación penal se esté llevando a cabo.

Dicha ley plantea sanciones de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para quien cometa los flagelos antes mencionados, mismas que aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.