Nacional

Aplazan sentencia del Mayo Zambada

Por EFE

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Aplazan sentencia del Mayo Zambada

Nueva York.- Un juez federal estadounidense aplazó este jueves la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ´El Mayo´ Zambada tres meses, hasta el 13 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana, tras una petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia, inicialmente programada el 13 de enero, por dificultades para recabar información que relacionó con la "violencia e inestabilidad" en México, indica una moción.

El juez Brian Cogan dictó hoy que la defensa de Zambada, quien se declaró en agosto culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, debe entregar esos documentos antes del 30 de marzo de 2026, y la Fiscalía tiene un plazo de réplica hasta el 6 de abril.

La defensa indicó que tenía "dificultades logísticas para organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares" de Zambada debido a "retrasos en viajes y comunicaciones" y confirmaciones de disponibilidad tardías.

Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

