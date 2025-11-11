Apoyo a migrantes mexicanos en redadas de EU tras 30 quejas por violaciones a DH

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han presentado 30 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos a migrantes mexicanos por redadas en Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo federal informó que esta información le fue proporcionada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de este martes.

"Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas", señaló.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que el Gobierno de México, por medio de la red de consulados mexicanos en la Unión Americana, se apoya a connacionales brindando apoyo en la contratación de abogados para su defensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí