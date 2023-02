Apoyo de AMLO a Cuba puede afectar relaciones México-EU: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Aunque la postura de México es política y humanitariamente correcta, el activismo internacional que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que se termine el bloqueo económico a Cuba puede afectar las relaciones con Estados Unidos, advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta afirmó que el gobierno estadunidense es particularmente sensible a este tipo de propuestas y acciones de las autoridades mexicanas, por lo que llamó a no debilitar las relaciones entre ambos gobiernos.

"Aunque evidentemente tendrá reacción la propuesta del presidente mexicano, el licenciado López Obrador, que aunque sea justa y que sea encomiable, a veces Estados Unidos no entiende esta situación y mantiene su plan contra el gobierno de Cuba.

"México, humanitariamente está haciendo lo correcto. Políticamente también, pero no debemos debilitar la relación México y Estados Unidos, por nuestra sociedad comercial y por nuestra vecindad", subrayó.

Contrario a lo que declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien descartó que vayan a afectarse las relaciones entre los dos países por el respaldo mexicano a Cuba, Ricardo Monreal indicó que "conociendo al gobierno norteamericano, puede haber reacciones contra nuestro país. Espero que no sean de consideración. (...) Ojalá sean diplomáticas y ahí se queden, en el nivel diplomático", para que no se afecten el comercio, la vecindad ni la relación entre ambas naciones.

El líder de los senadores de Morena recordó que al Senado le corresponde la revisión de la política exterior, "y obviamente hablaremos con el canciller, pero esperamos que no se altere la relación entre México y Estados Unidos por esta decisión", enfatizó.