Apoyo de gobernadores, "cargada arbitraria que no debe tolerarse"

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que los pronunciamientos que gobernadores de su partido están haciendo ya por un candidato o candidata a la Presidencia es una "cargada arbitraria y antidemocrática, que no debe tolerarse".

"Que las y los gobernadores se pronuncien ya por un candidato/a a la Presidencia anticipa una cargada arbitraria y antidemocrática, y provoca que se cometan delitos de financiamiento ilegal y campañas adelantadas. Es una copia del viejo régimen al que combatimos; no debe tolerarse", dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

En Twitter, Monreal Ávila también compartió un video en el que hace mención al libro Breve Historia de Morena, escrito por él, y que cuenta la historia del Movimiento de Regeneración Nacional que impulsó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, el legislador dijo que "hay que dejar que la democracia sea la que decida. Que no haya imposición en ninguna parte".

Hay que luchar, añadió, por la democracia y por la dignidad, no hay que abandonar nuestros principios, hay que hacerlos valer.

Al exponer las motivaciones que lo llevaron a escribir ese libro, llamó a no perder de vista que muchos militantes de izquierda dieron su vida por el movimiento y pidió a los morenistas a no olvidar sus principios.