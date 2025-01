Entrega de Apoyos Sociales a Mujeres en Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, entregó los apoyos del programa social "Pa' las Jefas" que en esta segunda etapa beneficiará a mil 400 mujeres de la demarcación que sumadas a las mil 100 que recibieron el beneficio hace unos meses, son un total de 2 mil 577 vecinas reconocidas este año, por su trabajo y esfuerzo diario.

A horas de que concluya el 2024, el edil desde el Deportivo Plan Sexenal, indicó que en su administración las mujeres son una prioridad y este apoyo es una forma de reconocerles y hacerles justicia por el trabajo que realizan para sacar adelante a sus familias, además de que puede ayudarles a cubrir algunas de sus necesidades.

"Por esa razón es que decidimos que los programas sociales fueran sólo para las mujeres en Miguel Hidalgo, porque es la forma de reconocer que hay una desigualdad que se deriva del trabajo que hacen todos los días las mujeres, las jefas de familia", indicó.

Ante cientos de beneficiarias del programa y acompañado del director general de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista, el alcalde reconoció así a las mujeres jefas de familia que recibirán una ayuda económica de 15 mil pesos, ya que dijo que en ningún otro gobierno se había reconocido en los hechos a quienes son pilares de familia y diariamente realizan una ardua y doble labor al ser mamás y sostener sus hogares.

"No había existido gobierno que diera ese reconocimiento público al trabajo que hacen todos los días las jefas de familia y no basta con las palabras, hay que apoyar para que esa labor, que es muy pesada sea más ligera la carga, no digo que se resuelva el problema, pero por lo menos se hace más ligera esa carga", resaltó.

El alcalde en Miguel Hidalgo, indicó que con esta segunda etapa, se cumple el compromiso de su administración de seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho en los últimos tres años con esfuerzos como tener en mejores condiciones los Cendis para que las madres estén más tranquilas dejando sus hijas e hijos en espacios seguros, así como los comedores "Manos a la Olla" y el trabajo continuo para reiluminar las calles para que niñas y mujeres se sientan más seguras.

Mauricio Tabe, anunció que a los 31 comedores existentes de "Manos la Olla", se sumarán 20 más en 2025, a fin de que haya un comedor por cada colonia y con ello apoyar a más mujeres. Con la firme convicción de que las mujeres sigan siendo un eje prioritario en las políticas que encabeza, deseó a las beneficiarias, a sus familias y a todos los vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo, un Feliz 2025, refrendando el compromiso de seguir trabajando para beneficiar a todas y todos quienes habitan en esta alcaldía.