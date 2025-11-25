logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

App CDMX se renueva con diseño protagonizado por ajolote morado

El ajolote morado es el protagonista del nuevo diseño de la App CDMX, que ahora ofrece funciones mejoradas para los usuarios. ¡Descúbrelas!

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 01:26 p.m.
A
App CDMX se renueva con diseño protagonizado por ajolote morado

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La App CDMX estrena nueva cara, funciones y diseño, encabezados por un ajolote color morado.

"Tu App estrena imagen". Encuentra todas las funciones organizadas por tema, descubre las novedades y comienza a usarla", dice al abrir la aplicación.

Desde este mañana el Gobierno capitalino llevó a cabo la actualización de esta aplicación, con un diseño donde el ajolote morado, rosas, colibríes y el logo de la CDMX resaltan.

Esta actualización deberá estar lista automáticamente al abrir la aplicación, por lo que al abrirla ya podrán disfrutar del nuevo diseño y cambios, entre los que resaltan un nuevo botón de emergencia, un nuevo atajo para toda la movilidad de la Ciudad de México y una serie de atajos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De igual manera se añadió un apartado para la salud, en el que se pueden consultar las actividades de Medicina Preventiva disponibles en las Utopías.

Asimismo, en el aparto de seguridad y del C5, se agregó una función para guardar las ubicaciones preferidas de los usuarios, a fin de regresar más rápido a ellas.

En el apartado de movilidad, ahora también se pueden crear rutas entre los mapas del Metro, Mexibús, Metrobús, Tren Interurbano y hasta Mexicable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

App CDMX se renueva con diseño protagonizado por ajolote morado
App CDMX se renueva con diseño protagonizado por ajolote morado

App CDMX se renueva con diseño protagonizado por ajolote morado

SLP

El Universal

El ajolote morado es el protagonista del nuevo diseño de la App CDMX, que ahora ofrece funciones mejoradas para los usuarios. ¡Descúbrelas!

Vacaciones de diciembre 2025: ¿Cuánto durarán este año?
Vacaciones de diciembre 2025: ¿Cuánto durarán este año?

Vacaciones de diciembre 2025: ¿Cuánto durarán este año?

SLP

El Universal

El periodo vacacional de diciembre 2025 en México ya tiene fechas definidas

Gobierno de México lanza campaña contra violencia sexual y digital
Gobierno de México lanza campaña contra violencia sexual y digital

Gobierno de México lanza campaña contra violencia sexual y digital

SLP

El Universal

Ingrid Gómez Saracibar detalla acciones de la campaña a nivel gubernamental

Mujeres aportan 2.7 veces más valor económico en labores del hogar
Mujeres aportan 2.7 veces más valor económico en labores del hogar

Mujeres aportan 2.7 veces más valor económico en labores del hogar

SLP

El Universal

El Inegi informa sobre el valor económico de las labores domésticas y de cuidados en México, equivalente al 23.9% del PIB nacional.