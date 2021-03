Aprenden a conducir en la Escuela de Manejo para Mujeres

A un año de que se puso en operación la Escuela de Manejo para Mujeres en Ecatepec, mil 370 alumnas aprendieron a conducir un vehículo, no obstante que el programa se puso en operación cuando inició la pandemia por Covid-19, lo que afectó la impartición de clases presenciales, por lo que se brindaron en línea.

Dalia Mireya Ramírez Maldonado, habitante de la colonia La Florida Ciudad Azteca, es una de las alumnas graduadas, quien aprendió a manejar un automóvil debido a que su padre, que es taxista, enfermó y ahora lo lleva al médico.

"Fue la necesidad para poder trasladarlo al hospital, a las consultas médicas y pues hacer la labor que cubría mi papá, que era transportarnos a todos", relató.

"Me ha cambiado la vida enormemente, porque ya no tengo que estar esperando que alguien me quiera transportar. Yo agarro el carro, si hay necesidad de transportar a mi papá urgentemente al médico lo llevamos, también a mi mamá a hacer sus cosas que habitualmente mi papá cubría. Pero sí, me puedo transportar con facilidad a cualquier lado", contó.

Norma Eugenia Canelo Márquez, residente de la colonia Ciudad Azteca Primera Sección, aprendió a conducir porque desde hace seis meses tenía un vehículo estacionado en su casa y lo requería para desarrollar su labor en el área de ventas de la empresa en que trabaja.

"Es una herramienta de trabajo mi auto. Trabajo en ventas y es necesario. En este caso el carro siempre lo tenía parado en la casa o esperando ver quién me podía llevar para hacer mis actividades diarias y con la Escuela de Manejo tuve los conocimientos y la confianza en mí misma para poder hacerlo", dijo.

Norma comentó que varios integrantes de su familia enfermaron durante la pandemia e incluso su padre murió, por lo que contar con el vehículo fue fundamental para adquirir el oxígeno que requerían para su tratamiento.

"Agarraba el auto, subía el tanque de oxígeno e íbamos a cargar el oxígeno, eso nos facilitó muchísimo, ya no tener que depender", mencionó.

Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, recordó que más de 8 mil 400 vecinas se inscribieron a la Escuela de Manejo para Mujeres y debido a la pandemia muchas dejaron de tener contacto con el gobierno municipal, pues cambiaron o perdieron sus teléfonos celulares.

En los 12 meses que lleva en funcionamiento suman mil 370 conductoras aptas y 300 fueron declaradas no aptas, además de que los cursos continúan para atender a todas las solicitantes.

En septiembre del 2019 retomaron las clases de manera virtual y en agosto de ese año iniciaron las clases prácticas, las mujeres recibían instrucción a bordo de alguno de los automóviles de la escuela.

Según el funcionario local, la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses ha sido reconocida a nivel mundial y es única como política pública de un gobierno local.

"De verdad les da seguridad para que puedan enfrentar otros retos y que le demuestren, no sólo al hombre, sino a ellas mismas, se demuestra que cuando ellas quieren pueden hacer las cosas tan igual o mejor que el mismo hombre", mencionó.

"Es un escalón para alcanzar muchos otros sueños", expresó Leticia Escobar, encargada de la escuela, que depende de la Dirección de Movilidad y Transporte municipal.

"Las alumnas comentan cómo se han sentido empoderadas, que lo veían lejano, muchas ni siquiera habían concebido poder conducir", señaló.