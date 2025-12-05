Aprobada Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 en Sonora

HERMOSILLO, Son., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Tras un intenso debate, el Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría calificada, 27 votos a favor y 6 en contra, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y el Presupuesto de Egresos 2026 por un total de 92 mil 571 millones de pesos.

Igual, por mayoría avaló reformas fiscales, así como los criterios de distribución de las participaciones federales para los municipios.

El diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM) presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda que contiene la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 92 mil 571 millones de pesos, cuyo objetivo es garantizar la captación de los recursos necesarios para financiar los programas, servicios y compromisos del gobierno de Sonora durante el próximo año.

Por su parte, el diputado Fermín Trujillo Fuentes (NAS) dio lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al Decreto del Presupuesto de Egresos 2026.

La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) presentó ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda que reforma y adiciona el Código Fiscal y diversas leyes estatales, con el fin de modernizar el sistema fiscal mediante ajustes que fortalezcan la recaudación, amplíen la base de contribuyentes, mejoren la administración tributaria y actualicen las normas y procesos fiscales.

A nombre de la Comisión de Hacienda, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) dio lectura a la iniciativa de decreto sobre los factores de distribución, los cuales establecen la fórmula para asignar a los municipios de Sonora las participaciones federales con base en diversos criterios, garantizando una distribución equitativa y transparente de los recursos.

Durante la sesión las diputadas Ernestina Castro Valenzuela (Morena), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), María Karina Olivares Rábago (PES), Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) y Alejandra López Noriega, así como los diputados Fermín Trujillo Fuentes (NAS), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI), Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) presentaron sus posicionamientos respecto al paquete económico para el próximo año.

En los asuntos sometidos a votación, se manifestaron a favor los partidos de la coalición Morena, Verde, del Trabajo, Encuentro Solidario y Nueva Alianza Sonora; mientras que votaron en contra de los dictámenes y presentaron propuestas de modificación que no fueron aprobadas los partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

La Mesa Directiva citó a la siguiente sesión ordinaria para el martes 9 de diciembre, a las 11:00 horas.

El desacuerdo

La diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que el presupuesto aprobado representa un instrumento esencial para profundizar la transformación impulsada en la entidad bajo el liderazgo del gobernador, Doctor Alfonso Durazo Montaño, fortalecida por la visión de la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que el paquete económico proyecta ingresos por 92 mil 571 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 3.8 % respecto al ejercicio anterior. Precisó que no se crean nuevos impuestos, cumpliendo así el compromiso de no afectar la economía de las familias sonorenses.

La congresista Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano (MC), votó en contra del Paquete Económico 2026.

Aunque se aseguró que no habría nuevos cobros, se elevan de forma considerable los existentes: concesiones con aumentos superiores al 80%, placas y licencias alrededor del 20% y trámites del Registro Público cerca del 24%. "Decir que no hay nuevos cobros, pero subir los actuales muy por encima de la inflación, termina siendo lo mismo para la gente", expresó.

Gabriela Félix destacó que Sonora sigue dependiendo de la Federación para dos terceras partes del presupuesto, mientras la deuda estatal ya supera los 5 mil 400 millones de pesos, con un aumento de más de 400 millones en los últimos dos años.

Los partidos de oposición PRI, PAN, PRD y MC, votaron en contra.