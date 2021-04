Aprueba comisión del Senado minuta de Ley que regula uso de marihuana

Con el apoyo del Partido del Trabajo, Morena logró que la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobara la minuta de la Cámara de Diputados sobre la despenalización de la marihuana, con 8 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

A pesar del llamado de la oposición para no avalar un dictamen que propone una reforma inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, la mayoría morenista avanzó en su objetivo de validar el documento para una vez expedida la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, corregir los 17 errores detectados.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, rechazó el argumento de Morena de que modificar la minuta de la Cámara de Diputados significaría incumplir el mandato de la Suprema Corte de legislar sobre el uso del Natis para fines lúdicos y recreativos, por lo que "la premura no nos debe hacer votar una incongruencia de este tamaño. Que la Corte no nos puede obligar a ponernos de acuerdo, pero sí a agotar el proceso legislativo. ¿Por qué no podemos modificar lo que el propio dictamen dice que constituyen yerros e inconstitucionalidades graves? ¿Por qué no lo podemos modificar y regresar a la Cámara de Diputados para que se concluya el proceso legislativo? Eso sí sería cumplir con el mandato de la Corte y con nuestra responsabilidad".

A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que de aprobarse el dictamen en sus actuales términos, se estaría incumpliendo el mandato de la Suprema Corte y además, los senadores caerían en una confesión expresa de que se aprueba algo a todas luces inconstitucional.

"No podemos acompañar esos artículos dado que estaríamos siendo parte del incumplimiento de la ejecutoria, lo que implica separación del cargo y obviamente consignación", alertó.

Los senadores de Morena, en voz de José Antonio Álvarez Lima argumentaron que este dictamen con todos sus defectos, es un paso en el sentido correcto después de muchos años de evadir el tema.

"Dar un primer paso en el sentido correcto, que es despenalizar y dejar de perseguir, es positivo. Al mismo tiempo, varios legisladores nos comprometemos a continuar legislando para corregir errores y configurar un futuro donde se privilegie la responsabilidad y la libertad en el consumo de la cannabis", apuntó.

Ahora, sólo falta la discusión y votación de la minuta en la Comisión de Salud, para presentarla ante el pleno del Senado, luego de que ya fue aprobada en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la comisión de Seguridad Pública.