Aprueba Congreso de Guanajuato endeudamiento para polémico Museo de las Momias

Entre protestas de activistas en "Defensa de las Momias de Guanajuato" y comerciantes de productos emblemáticos, el Congreso Local aprobó la solicitud de endeudamiento público por 69 millones de pesos del Ayuntamiento de esta capital para la construcción del Nuevo Museo de las Momias.

La regidora electa, Paloma Robles Lacayo, ex directora del Museo de las Momias, y tres comerciantes se desnudaron en el exterior del Palacio Legislativo "en solidaridad con las personas fallecidas que no pidieron ser expuestas y menos en una plaza comercial".

La autorización para la contratación de la deuda se concretó con 32 votos a favor de diversos grupos parlamentarios y tres en contra de la bancada de Morena.

En la manifestación expresaron su rechazo a la exhibición de los cuerpos momificados en un nuevo espacio con fines de lucro, por encima de los lineamientos que rigen los museos en México y a nivel municipal, sin sujetarse al derecho a la dignidad de las personas fallecidas.

La lucha de los activistas es por el respeto a la dignidad de los 117 cuerpos momificados de los siglos XIX y XX detrás del panteón de Santa Paula, y en demanda a que permanezcan en el museo de origen.

Robles Lacayo expresó que al desprenderse de sus ropas "nos vestimos con el dolor y la indignación que podríamos sentir si estuviéramos en su lugar; ofrecer nuestro cuerpo y nuestra voz a las personas que hoy no pueden defenderse. Las momias fueron personas vivas y su muerte no posibilita un trato irrespetuoso al que sería expuesto su cuerpo".

La creación del Nuevo Museo de las Momias y área comercial de Guanajuato se proyecta construir en la zona de la Ex Estación del Ferrocarril, con 53 locales.

Comerciantes del museo de origen afirmaron que más de 150 familias de venta de productos tradicionales, como charamuscas (dulces alusivos a las momias), se irán a la quiebra con la construcción del nuevo museo.

"El pueblo en contra del préstamo millonario que no es necesario", "Las Momias de Guanajuato se respetan, son patrimonio del pueblo", "En crisis por la pandemia de Covid-19 no hay razón de una deuda millonaria", "Navarro te dimos el voto y ahora nos traicionas", expresaron en cartulinas.

En la sesión del Congreso, el diputado panista Miguel Ángel Salim Allé argumentó que en el proyecto se pretende exhibir las momias en un museo digno que reactivará la economía de la capital.

Difirió de aquellas personas que se oponen, pues desde hace 80 años se realiza la exhibición de cuerpos.

La legisladora morenista María Magdalena Rosales Cruz expresó un rechazo al endeudamiento para la creación de un centro comercial con exposición de estos humanos que va en contra de la postura de académicos y expertos en museos.

La obra contraviene los principios de la Comisión Nacional de Bioética que se dictó en torno al Museo de las Momias.

"El Consejo Internacional de Museos señala que los museos deben ser instituciones no lucrativas al servicio de la sociedad y su desarrollo, no para atraer mucho dinero para Guanajuato. El proyecto más que un nuevo museo se trata de un centro comercial con locales comerciales que utiliza como atractivo lucrativo y carnavalesco la exposición de restos humano", aseveró la morenista.

Dijo que el impulso a la cultura, la ciencia y la educación se puede hacer con el actual museo.

Después de la protesta, Paloma Robles anunció que el movimiento "En Defensa de las Momias de Guanajuato" recabará firmas para promover un plebiscito en el que se capte la voluntad ciudadana con respecto a la construcción o no del nuevo Museo de las Momias de Guanajuato. Asimismo, seguirán la promoción de amparos y recursos legales en contra del proyecto.