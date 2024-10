Aprueba Congreso de la CDMX acuerdo para exigir disculpa por conquista

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar al gobierno español una disculpa pública por la conquista.

Los diputados de Morena Xóchitl Bravo y Víctor Hugo Romo presentaron este exhorto dirigido al gobierno español para que reconozcan los agravios cometidos durante la invasión a México.

En su intervención, el diputado Romo destacó que esta iniciativa no busca reavivar resentimientos, sino avanzar hacia una reconciliación histórica que permita cerrar las heridas abiertas hace más de 500 años.

"El impacto de la conquista fue devastador para los pueblos originarios: la imposición de un régimen colonial, el despojo de tierras, la explotación laboral y la destrucción cultural son algunas de las consecuencias que aún persisten en nuestra sociedad", declaró el diputado Romo.

Asimismo, hizo mención de países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, que han reconocido públicamente los crímenes cometidos durante sus periodos coloniales, sentando un precedente importante en el camino hacia la reconciliación.

"Una disculpa no cambia el pasado, pero abre la puerta a un futuro más justo. Este acto simbólico dignificaría nuestra relación con España y pondría un ejemplo a seguir en el mundo", señaló Romo.

El diputado Romo también aprovechó para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente respondió con firmeza a las declaraciones del partido Vox en España, defendiendo la dignidad de los pueblos originarios de México frente a narrativas que intentan minimizar o negar los crímenes cometidos durante la conquista.

El PAN votó en contra de este Punto de Acuerdo al argumentar que los mexicanos que viven en España no están pensando en lo que sucedió hace 500 años, y que los diputados de Morena mejor deberían estar solicitando más convenios y colaboración con el gobierno español.