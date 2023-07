Aprueba Senado de EU expropiar bienes a cárteles mexicanos

A-AA+

El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentanilo ingrese a su territorio. De acuerdo con la propuesta se busca "permitir que el presidente use los ingresos de los bienes decomisados y sancionados de los traficantes de fentanilo para promover los esfuerzos de aplicación de la ley".

La medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo, desde los proveedores de productos químicos en China hasta los cárteles que transportan las drogas a EU desde México. La legislación fue aprobada por unanimidad por el Comité de Banca y Vivienda el mes pasado y cuenta con 66 copatrocinadores en el Senado", mencionó un comunicado del senador Sherrod Brown.

La medida fue aprobada como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa de EU para 2024 (NDAA) el jueves por la noche.

"La versión del Senado de la NDAA deberá reconciliarse con la Cámara de Representantes antes de ir al escritorio del presidente", agregó.

"Escucho una y otra vez de los habitantes de Ohio que necesitamos herramientas nuevas y más poderosas para evitar el flujo de fentanilo en nuestras comunidades. Al perseguir la cadena de suministro ilícita de fentanilo, desde China hasta México, nuestro proyecto de ley ayudará a detener el fentanilo en su origen, antes de que llegue a Ohio", dijo Brown. "Hoy, estamos dando otro gran paso adelante al aprobar este proyecto de ley bipartidista, y finalmente responsabilizar a China y a los cárteles mexicanos de la droga por traer drogas mortales a nuestro país".

Según la iniciativa, "al fortalecer la ley actual y ordenar al Departamento del Tesoro que apunte, sancione y bloquee los activos financieros de las organizaciones criminales transnacionales y aquellas que lavan dinero para facilitar el tráfico ilícito de opioides, la Ley FEND Off Fentanyl tiene como objetivo detener el flujo de fentanilo mortal en las comunidades de Ohio al penalizar a quienes trafican con opioides sintéticos".