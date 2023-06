Aprueban licencias de Manuel Velasco y Fernández Noroña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las solicitudes de licencia de las dos "corcholatas" presidenciales del oficialismo, Manuel Velasco Coello, senador del PVEM; y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT.

Durante la sesión ordinaria y sin la despedida, ni mariachi, ni besamanos, se avalaron las licencias, en el caso de Velasco a partir de este 13 de junio y en el caso de Fernández Noroña a partir del 15 de junio.

En tribuna, Fernández Noroña, criticó incluso el anuncio de Monreal de que acudirá el próximo sábado a la Basílica de Guadalupe "a darle gracias a Dios" al argumentar que "hay quienes hacen invocaciones a sus creencias religiosas, pero vivimos en un Estado laico, no deben ser invocadas en un debate político".

Dijo que con "no con poca congoja dejó este lugar, a nombre de los olvidados, de los explotados. Siempre he defendido la defensa de nuestro movimiento con pasión".

Rechazó que el Presidente vaya a decidir al aspirante del oficialismo y dijo que "les digo aquí que el gran elector es el pueblo de México".

"Tengo confianza en nuestro pueblo, sé que voy a un proceso en adversidad. Siempre los hijos del pueblo vivimos discriminación".

El diputado federal del PAN, Jorge Triana, reconoció la dignidad de Fernández Noroña a diferencia del resto de los aspirantes del oficialismo, porque no aceptó el calificativo de "corcholata".