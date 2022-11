Aprueban que estados legislen en materia de estacionamientos públicos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Diputados aprobó ampliar las atribuciones de las entidades federativas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para emitir y modificar la legislación local en materia de estacionamientos públicos, cuya regulación podrá contemplar que las tarifas de cobro se establecerán de manera proporcional al tiempo utilizado por el usuario.

Por otra parte, se avaló determinar que corresponde a los municipios ejecutar acciones específicas en materia de estacionamientos públicos, de acuerdo a las disposiciones jurídicas locales.

El dictamen consideró que debido a que los municipios son los encargados de las funciones y servicios a proveer para su población, no es posible que desde una ley general se determine la funcionalidad y operación de los servicios de estacionamiento.

El diputado Rodrigo Sánchez Zepeda, del PAN, refirió que es necesario dotar de instrumentos a los municipios y las entidades para que legislen en materia de estacionamientos públicos, ya que actualmente hay 47.8 millones de automóviles registrados y en circulación en el país.

Lamentó que actualmente los estacionamientos públicos no se hagan responsables por daños, pérdida de objetos o robo de autopartes de los autos a lo que les prestan el servicio.

Por su parte, Mario Peraza Ramírez, del PVEM, afirmó que en algunas entidades aún no existe una regulación que garantice que los usuarios paguen solo por el tiempo utilizado del estacionamiento, por lo que la reforma es necesaria para que las tarifas de cobro se establezcan de manera proporcional.

El dictamen fue aprobado por 473 votos a favor y una abstención, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.