Apuñalan en el rostro a mujer que buscaba manifestarse por impunidad en feminicidio de su hija

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La madre del exfutbolista del Club América, Alvin Mendoza, quien fue apuñalada esta mañana, buscaba manifestarse al lado de su hijo y familiares, el día de mañana en las inmediaciones del bunker de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el feminicidio de su hija Areli, el cual cumple 3 años sin que el principal sospechoso de la agresión haya sido detenido.

Así lo reveló el ex futbolista a las autoridades capitalinas, momentos después de reportar la agresión a su madre, quien venía de hacer yoga del parque Álamos y cuando se encontraba sobre la calle Castila, en el número 160, fue atacada por Roberto N, quien la apuñaló a la altura del rostro.

A tres años del feminicidio de la hermana del Alvin Mendoza, el principal agresor se encuentra prófugo, la ex pareja de la víctima se llama Miguel Ángel, y su cuñado es José Luis, ambos prófugos, por lo que se esperaba que la madre de la víctima acudiera mañana con el ex futbolista para encabezar una protesta y pedir la FGJ la detención de este sujeto.

De acuerdo con los reportes, Alba Arguello de 59 años, recibió una herida por arma punzocortante a la altura del ojo, por lo que tuvo un traumatismo ocular y fue trasladada de emergencia.