"Aquí es una guerra", dicen en medio de ataque armado en Tamaulipas

Un video difundido con duración de un minuto treinta segundos muestra el terror que vivieron al menos 5 personas mientras ocurrió el ataque armado en Tamaulipas en el que resultaron al menos dos policías estatales heridos.

Luego de que se diera a conocer que hubo bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales por una fuerte balacera que se desató en Matamoros, EL UNIVERSAL obtuvo un metraje en el que se puede escuchar como una mujer y un hombre hablan por teléfono mientras que sus interlocutores escuchan que se encuentran en medio de la balacera.

"Ya contestó papá", "No salgan, tranquilos", ordenan y de fondo las detonaciones no cesan.

"No me cuelgues, tú sabes quién me cuida, aquí es una guerra", dice la voz de un hombre y da la dirección de donde se encuentran escondidos en el suelo.

"Tranquila, mi negra, no salgan, repite uno hombre a sus familiares esperando no ser alcanzado por las balas".

Noche de balacera

Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales.

Ciudadanos quedaron en medio del enfrentamiento entre civiles armados que protagonizaron una persecución en camionetas a toda velocidad.

Algunos hombres armados ingresaron a un centro comercial, lo que generó pánico y usuarios de redes sociales mostraron como se lanzaron al suelo para resguardarse.

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó por medio de su cuenta de Twitter, que ordenó que elementos de la Policía Estatal, se desplegaran en Matamoros para atender la situación de riesgo y proteger a la ciudadanía.