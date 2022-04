Arabia Saudita también busca llegar al AIFA: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), reveló que no sólo Qatar Airways busca llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sino, reveló, también Arabia Saudita está creando una nueva aerolínea que desea llegar a México y que sería utilizando el nuevo aeropuerto.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, el canciller adelantó que será en diciembre cuando se conozcan más avances de estas intenciones de la aerolínea saudí.

Al hacer un balance sobre su pasada gira por Medio Oriente, el secretario señaló que pese a que Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Arabes Unidos tienen los fondos soberanos de inversión más grandes e importantes del mundo, el comercio con nuestro país es muy poco, por lo que es necesario trabajar y avanzar en acuerdos comerciales con esas potencias.

"¿Cuál es el balance que hace de esta gira por casi dos semanas por Medio Oriente y la India?", se le preguntó.

"Diría a groso modo (que) Arabia Saudita, Qatar y Dubái son países que importan todo y que tienen los fondos soberanos de inversión más importantes del mundo y, sin embargo, les vendemos muy poco, casi no tenemos presencia, es un comercio muy pequeño y sus fondos de inversión no están en México.

"Entonces lo que se logró es ver a los fondos, abrir las cámaras empresariales entre México y cada uno de estos países y empezar a trabajar, explorar, avanzar hacia un acuerdo de inversiones y si en su momento de libre comercio, si es que llegamos hasta allá es un gran avance.

"Con Qatar (hablamos de) la conexión aérea. Hable con el CEO de Qatar Airways (Akbar Al Baker) y me dijo que sí le interesa llegar al Felipe Ángeles. Llegarían al Felipe Ángeles, me lo acaba de decir.

"¿Entonces ya hay un avance sobre este tema?", se continuó.

"Él quiere cubrir México, porque ya está 'Emirates' (aerolínea originaria de Emiratos Árabes Unidos) y los saudís están haciendo otra aerolínea nueva que también tiene en la mira venir a México, sería al Felipe Ángeles. Ellos van avisar más adelante, como por diciembre me dijeron. Hay avances", aseveró.