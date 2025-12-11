Aranceles a favor de la manufactura mexicana, afirma Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- El paquete de aranceles que aprobó el Congreso de la Unión contra países con los que no tenemos tratado comercial, especialmente los asiáticos, beneficiará a la manufactura mexicana, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En respuesta a si habrá un efecto inflacionario, el funcionario aseguró: "El impacto agregado que se estimó es como de 0.2 (puntos porcentuales) al año", además de que permitirá tener una recaudación de 70 mil millones de dólares, explicó.

"Todos los que nos exportan esas fracciones arancelarias (mil 463), tendrán que pagar un poco más o mucho más", por los aranceles de hasta 50%.

En entrevista al término del evento "Iniciativa crece tu Pyme con pagos digitales" que organizado por VISA y la Secretaría de Economía, Ebrard explicó que el aumento de aranceles es parte de la estrategia para apoyar a la industria nacional.

Dijo que se tomaron en consideración los comentarios de 30 sectores productivos y añadió que "el incremento más importante es a productos terminados, no a insumos. O sea, el aumento más alto de 50% es a vehículos importados nuevos".

Explicó que el gobierno implementa una estrategia para aumentar el contenido nacional de los productos, así como ampliar la manufactura avanzada, y el dar "protección de sectores de nuestra economía que están enfrentando una competencia con precios mucho, muy bajos" como se observa en vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes.

Esos bajos precios los ofrecen porque tienen una sobre producción y tienen mucho inventario.

Aseguró que "si no se tomaban estas medidas arancelarias, que por fortuna el Congreso aprobó, estarían en peligro dentro de un año, 350 mil empleos. Dicho de otro modo, estas medidas van a proteger 350 mil empleos de México en el año 2026".

Esos aumentos a aranceles para subirlos a 15, 35 o hasta 50%, como en el caso de automóviles que quedó con el arancel más alto, se hace en momentos en que "todos los países lo hacen, todos los países protegen sectores que les importan. Nosotros también tenemos esa misma determinación y lo estamos haciendo así".

Tras afirmar que no es una medida contra China, sino que pretende "proteger sectores en México", agregó que se han incrementado de manera "muy relevante" las importaciones de productos asiáticos.

Por ejemplo, "textiles y en calzado hemos tenido un crecimiento muy relevante, así como en otros productos de Indonesia. Indonesia este año nos exportó tres mil millones de dólares. Vietnam igual y así diferentes países".