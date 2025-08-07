logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Exposición Japón: del mito al manga llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Fotogalería

Exposición 'Japón: del mito al manga' llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional

La aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos abre nuevas oportunidades en el comercio internacional, según la ICC.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 08:13 p.m.
A
Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- La aplicación de aranceles estadounidenses, a partir de hoy, a productos de diversos países, aunque preocupa por el cambio de reglas, abre una oportunidad para que se revitalice el sistema de comercio internacional, se sigan firmando acuerdos entre los países y haya reducciones arancelarias unilaterales, dijo la International Chamber of Commerce (ICC).

El organismo del sector privado dijo que "desde la perspectiva empresarial, no solo preocupa la tasa arancelaria efectiva, sino también la disrupción operativa y la incertidumbre que pueden generar las nuevas medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos".

Consideró que no estamos ante una guerra comercial global, porque "la mayoría de los gobiernos ha mostrado una notable moderación, evitando medidas de represalia. La gran mayoría del comercio global sigue realizándose conforme a las normas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Además, se observan señales alentadoras de apertura comercial en varias economías: desde reducciones arancelarias unilaterales hasta nuevos acuerdos comerciales bilaterales y regionales", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ICC dijo que el reto es convertir ese impulso de algunos gobiernos "en un esfuerzo serio y colectivo por revitalizar el sistema multilateral de comercio. Solo así podremos generar una verdadera prosperidad compartida y nuevas oportunidades para empresas, trabajadores y consumidores a nivel global".

Sin embargo, aseguró que la imposición de aranceles implica mayor burocracia a atender para las empresas, además de que lo complejo de estos lleva a las exportadoras a enfrentar dificultades para determinar cuál es la tasa arancelaria que se les aplicará, lo que genera más incertidumbre.

El ICC pidió, respetuosamente, a la administración estadounidense que proporcione "una orientación más clara y oportuna sobre la aplicación de estas medidas, particularmente para asegurar que las pequeñas y medianas empresas", que pueden ser las más perjudicadas por la mayor carga administrativa.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional
Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional

Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional

SLP

El Universal

La aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos abre nuevas oportunidades en el comercio internacional, según la ICC.

Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz
Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz

Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz

SLP

El Universal

Las intensas lluvias de la Onda Tropical 20 dejan un fallecido y múltiples municipios afectados en Veracruz.

Nuevo episodio de censura en Morelos: Paco Cedeño bajo fuego
Nuevo episodio de censura en Morelos: Paco Cedeño bajo fuego

Nuevo episodio de censura en Morelos: Paco Cedeño bajo fuego

SLP

El Universal

Acusaciones de violencia política y censura recaen sobre el periodista Paco Cedeño en Morelos.

Gobierno de México publica hoja de ruta para compra de medicamentos en 2027-2028
Gobierno de México publica hoja de ruta para compra de medicamentos en 2027-2028

Gobierno de México publica hoja de ruta para compra de medicamentos en 2027-2028

SLP

EFE

El Gobierno de México presenta la estrategia para adquirir medicamentos e insumos en 2027 y 2028, priorizando la transparencia en las compras públicas de salud.