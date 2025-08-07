Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional
La aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos abre nuevas oportunidades en el comercio internacional, según la ICC.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- La aplicación de aranceles estadounidenses, a partir de hoy, a productos de diversos países, aunque preocupa por el cambio de reglas, abre una oportunidad para que se revitalice el sistema de comercio internacional, se sigan firmando acuerdos entre los países y haya reducciones arancelarias unilaterales, dijo la International Chamber of Commerce (ICC).
El organismo del sector privado dijo que "desde la perspectiva empresarial, no solo preocupa la tasa arancelaria efectiva, sino también la disrupción operativa y la incertidumbre que pueden generar las nuevas medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos".
Consideró que no estamos ante una guerra comercial global, porque "la mayoría de los gobiernos ha mostrado una notable moderación, evitando medidas de represalia. La gran mayoría del comercio global sigue realizándose conforme a las normas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
"Además, se observan señales alentadoras de apertura comercial en varias economías: desde reducciones arancelarias unilaterales hasta nuevos acuerdos comerciales bilaterales y regionales", explicó.
El ICC dijo que el reto es convertir ese impulso de algunos gobiernos "en un esfuerzo serio y colectivo por revitalizar el sistema multilateral de comercio. Solo así podremos generar una verdadera prosperidad compartida y nuevas oportunidades para empresas, trabajadores y consumidores a nivel global".
Sin embargo, aseguró que la imposición de aranceles implica mayor burocracia a atender para las empresas, además de que lo complejo de estos lleva a las exportadoras a enfrentar dificultades para determinar cuál es la tasa arancelaria que se les aplicará, lo que genera más incertidumbre.
El ICC pidió, respetuosamente, a la administración estadounidense que proporcione "una orientación más clara y oportuna sobre la aplicación de estas medidas, particularmente para asegurar que las pequeñas y medianas empresas", que pueden ser las más perjudicadas por la mayor carga administrativa.
