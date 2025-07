Aranceles tumban precio de jitomate

Ciudad de México.- Distribuidores de jitomate mexicano empiezan a resentir los cambios en el precio del producto, tras la imposición del arancel de 17% a la importación de esta hortaliza en Estados Unidos pues a dos semanas de que la medida entró en marcha, ya ocurrió lo que advirtieron: la baja en el precio de origen está provocando sobreoferta.

Como resultado, al igual que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los integrantes de la cadena de comercio de esta hortaliza exploran nuevos mercados, nacionales e internacionales, para evitar endeudamientos e inflación en la canasta básica para consumidores.

“En Sinaloa, que es nuestro principal proveedor, el kilo de jitomate está en seis pesos, es una caída brutal del precio, y, en otras regiones, como Michoacán o San Luis Potosí, también va para abajo. La incertidumbre por las exportaciones es lo que ha derivado en un exceso de producto que se va a podrir en el campo o en nuestras bodegas, por eso ya tenemos que ver cómo moverlo”, dijo Ricardo Zamora, vendedor mayorista de jitomate en la Ciudad de México.

El 14 de julio, inmediatamente después del anuncio de la imposición del arancel de EU, el comerciante, cuyo centro de distribución está en la Central de Abastos, empezó a buscar clientes en mercados nacionales para evitar la acumulación de producto en sus bodegas.

Los jitomateros mayoristas “cazan” clientes en mercados, restaurantes y cadenas de tiendas, para mover su producto que, en algunos casos, es donado para evitar desperdicio.

“Los productores pidieron el arancel por adelantado. Los que tienen la posibilidad lo pagaron, a otros nos costó porque estamos hablando de millones de dólares, no pesos, que la mayoría no vamos a poder costear si no se encuentran otras vías, porque somos vendedores normales. Nos están apretando porque no lo teníamos proyectado en gastos”, explicó Zamora.