Árboles del futuro, por la naturaleza

Oaxaca, Oax.- Cuando mira hacia atrás, Abel Ramírez reflexiona que toda su vida ha estado ligada a la naturaleza. Vive en Santa María El Tule, municipio ubicado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, donde se ha creado un santuario natural de los milenarios árboles ahuehuete y cuya repercusión no sólo es ambiental, sino también cultural, histórica y turística para Oaxaca y el país.

Aquí es donde se encuentra el famoso árbol del Tule, el ahuehuete con el tronco más grueso del mundo, una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros y una edad estimada en más de dos mil años.

Pero al mismo tiempo, ese entorno y el del resto del estado también era de tala inmoderada y falta de planeación en el crecimiento urbano, devastador del medio ambiente.

La naturaleza, entonces, se convirtió en un tema recurrente en los talleres de pintura que impartía para niñas, niños y adolescentes. Hasta que una mañana decidió que había que actuar o hacer algo. Así ideó el proyecto ciudadano "Los árboles del futuro", no sólo para crear conciencia a favor de la madre naturaleza, sino para que las personas tengan una mejor calidad de vida.

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Mediante "Los árboles del futuro" se plantan árboles, que se obtienen a través de la importante iniciativa creada con este fin: "Dóname un árbol".

Pero no se trata sólo de plantar árboles. Quienes participan en esta iniciativa se aseguran de que donde se plante el árbol sea un lugar propicio para que pueda crecer, y quien lo haya pedido, se encargue de cuidarlo y asegurar su óptimo desarrollo. Algo parecido a una adopción. También apoyan a otros grupos ambientalistas que están interesados en reforestar.

"Los árboles son nobles seres vivos que producen oxígeno, si se habla de la palabra, como parte de su desarrollo, y ese oxígeno es vital para nosotros. Así como ellos absorben el dióxido de carbono que nosotros también transpiramos o expulsamos, el oxígeno que ellos producen es vital para la conservación de la especie humana, de otras especies y por esa razón hacemos conciencia en que un árbol debe plantarse desde muy pequeño en un lugar que va a ser ya su hogar", explica Abel.

"En realidad mi propósito es colaborar con las nuevas generaciones para que tomemos conciencia de la importancia de cuidar nuestra casa, nuestro hogar, la madre tierra".