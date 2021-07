Arma PAN protesta en la Embajada de Cuba; los boicotean con música

Integrantes de la dirigencia nacional del PAN y el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio acudieron a la sede de la embajada de Cuba en nuestro país a denunciar asesinatos, secuestros y tortura de cubanos de parte del régimen castrista; y en respuesta desde dentro les pusieron música para boicotear su protesta.

Este martes, el secretario nacional de Acción Juvenil y presidente de la JODCA, Alan Ávila; y la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo; así como René Bolio acudieron a la calle de Presidente Masaryk 554, en Polanco, sede cubana en México para hacer una protesta.

Sin embargo, desde dentro de la embajada pusieron música a altos niveles para interferir con sus discursos.

Primero, René Bolio pudo emitir un breve mensaje donde dijo que desde hace 62 años los derechos humanos en la Isla son violentados, por eso hoy la gente está saliendo a protestar, pero el régimen está amenazando y violentando a los cubanos.

Por su parte, Alán Ávila, presidente de las Juventudes de la JODCA, comenzó su discurso pero a media intervención comenzó a sonar la música desde dentro de la sede diplomática.

"En la actualidad, el dictador Miguel Díaz hace un falso llamado a una revolución pidiendo a los seguidores que salgan a las calles a defender el mismo régimen. Este es una convocatoria irresponsable, deleznable, cobarde, pues únicamente está confrontando al pueblo con el mismo pueblo e incluso esto puede llegar a amenazar con una guerra civil".

"Le exigimos a Miguel Díaz un alto a la violencia, que respete el Estado de Derecho y que convoque a elecciones libres y democráticas, reguladas por un órgano independiente. El pueblo cubano sometido por años ante la incompetencia, la indolencia del partido comunista cubano, hoy den luz de esperanza ante las movilizaciones sociales el grito de libertad, nos piden a la comunidad internacional que no seamos indolentes y que acompañemos en esta crisis humanitaria en la que se están encontrando", dijo Alán Ávila.

Por su parte, Mariana Gómez del Campo, se quejó del boicot cubano y dijo que le parecía increíble que no sean capaces de poder escuchar una manifestación respetuosa, y que quiere que se respeten los derechos humanos del pueblo cubano; segundo, libertad de manifestación, "eso es lo que exigimos que ocurra en Cuba, no podemos quedarnos callados ante los cientos de presos que han sido detenidos a partir de las manifestaciones al día de hoy; y también, hacer un llamado para todos aquellos presos políticos que están sin razón alguna en las cárceles cubanas".