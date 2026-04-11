Armada y PEMEX sellan toma clandestina en Oaxaca
La acción evitó riesgos para la población y detuvo el robo de combustible en la región.
JUCHITÁN, Oax., abril 11 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Armada de México coadyuvaron con la vigilancia para que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sellara una toma clandestina de hidrocarburos en un rancho ubicado en la comunidad de Donají, Matías Romero.
Acciones de la autoridad
De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Marina (SEMAR), el personal del área de Seguridad de PEMEX localizó la toma clandestina en el rancho Bisurini, sobre el poliducto Minatitlán – Salina Cruz de la petrolera.
"En el sitio, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar la zona hasta la llegada de los técnicos encargados realizar la inhabilitación", con la finalidad de evitar riesgos para la población e impedir el robo del combustible.
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Cronología del caso
Al arribar a la zona, un equipo de técnicos del Sector de Ductos Salina Cruz de PEMEX; realizó los trabajos correspondientes, sellado y tapado del ducto, por lo cual, la inhabilitación de la toma clandestina de hidrocarburos concluyó en punto de las 15:49 horas del viernes.
Cabe destacar que, a mediados del pasado mes de marzo, personal de Seguridad de PEMEX localizó y clausuró una toma clandestina en la misma comunidad de Donají, de Matías Romero, zona donde pasan varios ductos petroleros.
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