Arquidiócesis llama a votar por candidatos que defiendan la vida

Ante el inicio de campañas electorales en México, la Arquidiócesis Primada de México creó una guía para orientar a los fieles católicos a votar y los llamó a decidirse por aquellos candidatos que defiendan la vida.

"El votante católico tiene muchos temas que debe impulsar y proteger: los puntos de Vida, Familia y Libertad Religiosa son indispensables para tomar una decisión. Estos son la primera prueba que debemos pasar para tomar una decisión a favor de alguien; si algún candidato se niega a tomar estos temas o a posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable, pues podría pensarse que esa persona tampoco tomará decisión al respecto estando en el ejercicio de sus funciones, de ser electa".

A través de la editorial publicada en el semanario religioso Desde la Fe, la Arquidiócesis que preside el arzobispo, Carlos Aguiar Retes, afirmó que esta guía busca evitar que los votantes caigan en confusiones.

"Han iniciado las campañas electorales en nuestro país, y la cantidad de autoridades que debemos elegir parece abrumadora. Ante ello, los católicos debemos evitar caer en la confusión o votar sin saber todo lo que implica nuestro voto. Con esta guía, queremos destacar la necesidad actual de votar por candidatos que den muestra de una clara capacidad para el gobierno y la gestión pública en asuntos determinantes para la vida nacional y el futuro del país".

La iglesia católica reiteró que en la actualidad es imposible mantener una posición neutral sobre el respeto a la vida, a la familia y a la libertad religiosa, por lo que sugirió apoyar a los políticos que se han posicionado por la defensa de la vida de todo ser humano, por aquellos que ven a la familia como la solución a los problemas sociales, y por quienes defienden la libertad religiosa.

Agregó que una vez que los candidatos pasen esta primera prueba, los fieles deben decidir por aquellos que priorizan temas como seguridad pública, educación, salud y respeto a las instituciones; son temas muy importantes, que pueden atenderse de diferentes maneras.

"Sin querer desahogar en este punto cuáles son las vías correctas para lograr el desarrollo de cada uno de estos aspectos, es muy importante que los candidatos puedan mostrar que tienen ideas claras sobre cada uno de estos temas y proponen vías lógicas para fortalecer a la comunidad".

El artículo invitó a los feligreses a buscar la verdad entre el mar de propuestas, promesas y campañas de mercadotecnia, además de informarse sobre el historial público de la persona por la cual piensan votar.

"¿Cómo han sido sus anteriores cargos públicos? ¿Es realidad los que se dice de él o ella? ¿Todo lo bueno que se dice en campaña? ¿Todos los ataques que le pueden generar sus adversarios? Busquemos tener luz sobre lo que se diga para encontrar lo verdadero".

Además, la Arquidiócesis invitó a los votantes a no elegir a los candidatos con base en su popularidad y mucho menos a los que durante la campaña realizan regalos. "La capacidad de las personas debe ser más importante para nosotros, antes que su popularidad. No debemos decidir solamente porque alguien sea más popular, y menos aún porque está haciendo regalos de campaña. Nuestra decisión tendrá consecuencias en el futuro para toda una comunidad".

Finalmente, el editorial hizo un llamado a la sociedad a fin de que entiendan cuáles son las facultades y responsabilidades de cada cargo por el cual se votará. Explicó que un diputado local o federal tiene sus labores legislativas a nivel estatal o federal respectivamente; un presidente municipal tiene sus responsabilidades administrativas, de servicios públicos, de seguridad, ante la comunidad local; mientras que un gobernador tiene más responsabilidades en materia de seguridad, desarrollo, educación a nivel estatal.

"Estos puntos no agotan todo lo que puede influir para que decidamos. Lo importante es que, partiendo de estos puntos, podamos descubrir mucho más de lo que se nos presente de mercadotecnia en las campañas".