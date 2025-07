Arranca Consejo Nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Morena celebra su Consejo Nacional para determinar el rumbo del partido para el 2027.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había anunciado que no acudiría al Consejo, debido a un compromiso familiar.

Por otro lado, luego de la polémica con el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez, se espera la asistencia del coordinador del partido guinda en el Senado.

A la llegada de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se le cuestionó lo mismo, y afirmó que el coordinador parlamentario ya se pronunció al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Llega Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, respecto al caso del senador Adán Augusto, se limitó a decir que él es quien debe hablar sobre el tema.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llega al Consejo Nacional del partido guinda y rechaza que Adán Augusto vaya a dejar la coordinación del grupo parlamentario.

Subrayó que tiene que haber elementos en su contra, no especulaciones, o de lo contrario es "golpeteo político"

"No me comentó que no fuera a venir", respondió al ser cuestionado sobre la asistencia del senador.

Llegó acompañado del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien no dio declaraciones.

Llega el gobernador de Tabasco, Javier May, al Consejo Nacional de Morena. Se niega a dar declaraciones.