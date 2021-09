Arranca cuarta caravana migrante

TAPACHULA, Chis.- Una cuarta caravana de migrantes, que podría estar integrada por unos 3 mil extranjeros de Haití, África, Afganistán, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, partirá hoy con destino a la frontera con Estados Unidos.

Se prevé que el contingente salga del parque central a las 8:00 horas, luego de una conferencia de prensa para dar a conocer los motivos que los orillan a salir de esta ciudad.

A través de redes sociales se ha convocado a migrantes que se encuentran varados en esta ciudad a cruzar el territorio mexicano, integrados en lo que llaman la "caravana madre".

Estos migrantes, que están varados desde hace varios meses a la espera de la respuesta a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), explicaron que no pueden seguir en una ciudad saturada de extranjeros, donde además no hay trabajo y sufren de discriminación.

Este viernes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha un programa piloto de vacunación contra Covid-19 a migrantes del plan Emergente Social y de los que se encuentran en los albergues Belén y Jesús el Buen Pastor.

De acuerdo con el coordinador de la brigada Correcaminos del IMSS, Javier Eduardo Rubiera, este viernes iniciaron con un módulo en el parque Los Cerritos, donde se aplicaron dosis a unos 700 extranjeros que están en procesos de solicitud de refugio.

Para este sábado se instalaría otro módulo en el mercado Laureles, donde se vacunarán a 400 migrantes, y otra cantidad similar se aplicará en los albergues Belén y Jesús el Buen Pastor.

Será el biológico de CanSino el que se aplicará a mil 500 migrantes a partir de los 18 años y que presenten una identificación oficial de su país, pasaporte o la constancia de Comar.

"Nos tratan como a perros de la calle" Yuliana, una mujer haitiana que para sobrevivir se vio en la necesidad de vender agua y refrescos embotellados en el primer cuadro de la ciudad, lamentó que el gobierno mexicano los trate como "perros de la calle".

Explicó que son demasiados haitianos que se encuentran viviendo en condiciones de hacinamiento y pobreza, debido a la falta de trabajo.

"Aquí en Tapachula no hay trabajo, ¿cómo vamos a darle de comer a nuestra familia? Ellos piden comida y ropa. La renta es muy cara y tenemos que vivir amontonados en una pieza para ayudarnos a pagar", añadió.

Otro migrante haitiano que pidió el anonimato denunció que se les ha negado la atención médica a mujeres embarazadas y niños con gripe, tos, diarrea y fiebre en instituciones de salud.

"Nosotros estamos viviendo una situación difícil. Tengo dos meses de esperar el protocolo de Comar, no tengo trabajo, no tengo plata, desde la mañana no como nada", señala el migrante que este sábado irá en la caravana.

Explicaron que los haitianos no aceptarán estar en un campamento de refugiados, como lo ha propuesto el Instituto Nacional de Migración (INM), ya que los tendrían encerrados.

Piden cese de la violencia

Una veintena de organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de los Derechos Humanos en el Sureste Mexicano exigió el cese a "la violencia del Estado" contra migrantes, solicitantes de refugio en México y periodistas, después de los operativos contra caravanas migrantes de esta semana.