Arremeten ediles contra gobierno por falta de mantenimiento en Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Alcaldes de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez criticaron que haya bajo presupuesto para el mantenimiento en el Metro y que el gobierno de la Ciudad de México busque gastar 750 millones de pesos en publicidad gubernamental; esto tras el accidente de la Línea 3 del Metro donde murió una persona y resultaron lesionados al menos 57 usuarios.

En redes sociales, y por separado, la titular de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió a la zona del incidente, con personal de protección civil de la demarcación y pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una sesión de cabildo con carácter de urgente para trabajar de manera coordinada ante los problemas que aquejan a los capitalinos.

Tanto Cuevas, como la edil de Álvaro Obregón, Lía Limón, criticaron que la mandataria capitalina estuviera de gira en Michoacán para dictar una conferencia. Sheinbaum se regresó en helicóptero para atender el incidente.

"Hoy no te pido, te exijo una sesión de cabildos, la cual es constitucional y has negado a todos los alcaldes de la Ciudad de México. Este encuentro no se ha dado para ver temas tan urgentes que necesitan atención por el bien de la ciudadanía como es la seguridad pública, las vías de comunicación y las vías primarias que has desatendido", dijo.

Mientras que la alcaldesa de Álvaro Obregón consideró que es inaceptable que se quiera gasta 750 millones de pesos en publicidad y que es inaceptable que Sheinbaum ande en precampaña mientras ocurrió el accidente.

"Es inaceptable que sus aspiraciones estén por encima de la seguridad de los capitalinos", dijo en un mensaje en video en sus redes sociales.

También el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, arremetió contra el gobierno capitalino por la falta de mantenimiento del Metro y que digan que no hay dinero, cuando quieren gastar 750 millones de pesos en publicidad.

Y aseguró que "ahí está la corrupción de este gobierno que sigue costando vidas", en un mensaje que difundió en redes sociales.