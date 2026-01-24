Arrestan a fugitivo buscado por el FBI

ONTARIO, California.- Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico de Canadá que estaba entre los principales fugitivos del FBI, y acusado del traslado de unas 60 toneladas de cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos anualmente y de orquestar varios asesinatos, fue arrestado en México y luego trasladado a California, informaron las autoridades el viernes.

Wedding, de 44 años, se entregó el jueves en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. El director del FBI, Kash Patel, dijo que su arresto se produjo después de que investigadores estadounidenses trabajaran con autoridades de México, Canadá, Colombia y República Dominicana durante más de un año.

Las autoridades informaron que Wedding utilizaba camiones semirremolques para trasladar cocaína entre Colombia, México, Canadá y el sur de California, y creen que operaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Las autoridades dijeron que sus alias incluían "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad Kin".

"Es el El Chapo moderno", dijo Patel en una conferencia de prensa en California, comparando a Wedding con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el legendario ex líder del cártel de Sinaloa que está encarcelado en Estados Unidos tras declararse culpable de cargos de tráfico de drogas.

Wedding fue previamente condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010, según muestran los registros federales. Ahora enfrenta cargos relacionados con la operación de una red de tráfico de drogas multinacional, así como los asesinatos de un testigo federal y otras tres personas.

No se supone de inmediato si Wedding tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre. No tenía abogados anotados en los registros de la corte federal para los casos pendientes en su contra.

Las autoridades estadounidenses creen que el ex olímpico, quien compitió en una competencia solitaria para su país natal en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, había estado escondido en México durante más de una década antes de su captura.

Wedding fue agregada a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI en marzo pasado, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto.