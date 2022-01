Arrestarán por no usar cubrebocas en Cuatitlán

El Cabildo de Cuautitlán en el Estado de México aprobó un arresto de seis horas y aplicar multas hasta por 481 pesos a quien no use cubrebocas, cuyo uso es obligatorio en este municipio mexiquense.

El alcalde morenista Aldo Ledezma Reyna y su Cabildo en la primera sesión extraordinaria aprobaron diversas acciones para disminuir el número de contagios por SARS-CoV-2 como pruebas de detección del virus pandémico y sanitización de calles , así como detenciones y multas por el no uso de cubrebocas.

Sanciones por no usar cuubrebocas

Aldo Ledezma señaló que en caso de no usar cubrebocas se dará una sanción administrativa de seis (6) horas de arresto la cual podrá ser conmutable.

También se impondrá una sanción a los propietarios de establecimientos comerciales que al no contar dentro de sus locales de gel antibacterial, así como el uso de cubrebocas de los dependientes, por lo que se les podría imponer una sanción de cinco unidades de medida, es decir 481 pesos.

Aplauden medidas

Regidores de Cuautitlán coincidieron en que "estas acciones permitirán cuidar la salud de las familias cuautitlenses, y como una responsabilidad celebraron que se tomen estas medidas preventivas encaminadas a minimizar afectaciones por los contagios".

Además dieron el banderazo de salida a un camión especial estarían rociando una solución sanitizante pulverizada en calles y avenidas del municipio, con un alcance de hasta 30 metros, para eliminar la presencia del virus SARS CoV-2.

También se informó que se repartirán 10 mil cubrebocas como parte de esta campaña que se estará difundiendo en todo el municipio, además de las pruebas detección en las comunidades, que se viene realizando desde la semana pasada, por lo que invitaron a los visitantes, vecinos y comerciantes a reforzar estas acciones, como el gobierno municipal que puso en marcha el programa de pruebas de detección del virus SARS CoV-2a a los empleados y trabajadores de la administración.