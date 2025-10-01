logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Arturo Chávez designado como nuevo titular de Talleres Gráficos de México

Talleres Gráficos de México da la bienvenida a Arturo Chávez como reemplazo de Maribel Aguilera Cháirez.

Por El Universal

Octubre 01, 2025 04:36 p.m.
A
Arturo Chávez designado como nuevo titular de Talleres Gráficos de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arturo Chávez tomó posesión este miércoles 1 de octubre como nuevo titular de Talleres Gráficos de México, tras haber sido designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Chávez y confió en su labor "en favor del pueblo de México".

"Confiamos en que su labor en este organismo público será en favor del pueblo de México", expresó Rodríguez.

"¡Enhorabuena!", celebró Talleres Gráficos de México al darle la bienvenida en sustitución de Maribel Aguilera Cháirez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arturo Chávez designado como nuevo titular de Talleres Gráficos de México
Arturo Chávez designado como nuevo titular de Talleres Gráficos de México

Arturo Chávez designado como nuevo titular de Talleres Gráficos de México

SLP

El Universal

Talleres Gráficos de México da la bienvenida a Arturo Chávez como reemplazo de Maribel Aguilera Cháirez.

UNAM solicita reconocimiento internacional al ecocidio como crimen
UNAM solicita reconocimiento internacional al ecocidio como crimen

UNAM solicita reconocimiento internacional al ecocidio como crimen

SLP

El Universal

La UNAM busca que el ecocidio sea considerado un crimen internacional por sus graves consecuencias en el medio ambiente y las comunidades.

Asesor de Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de corrupción
Asesor de Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de corrupción

Asesor de Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de corrupción

SLP

El Universal

Roberto Moreno Herrera deja su cargo en la Secretaría de Seguimiento de Comités de la Corte tras acusaciones de corrupción.

Sheinbaum celebra discurso de paz en Medio Oriente
Sheinbaum celebra discurso de paz en Medio Oriente

Sheinbaum celebra discurso de paz en Medio Oriente

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum resalta la relevancia de considerar a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la guerra en la región.