Podrían darse despidos en el CEIFB: colectivo

La representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, denunció que trabajadores del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB) podrían enfrentar despidos injustificados, tras la llegada del nuevo comisionado Israel Mendoza Espinosa, quien apenas lleva dos meses en el cargo.

La activista advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad de un equipo clave en la búsqueda inmediata y recuperación de personas desaparecidas.

Pérez Rodríguez recordó que en una reunión con Mendoza Espinosa y el subsecretario de Derechos Humanos, Ángel Méndez, se solicitó reforzar el personal en lugar de reducirlo. Sin embargo, algunos contratos ya no se renovaron, afectando a trabajadores especializados como Patricia Delgado Badillo, ingeniera a cargo de la búsqueda inmediata y coordinadora de binomios caninos.

Colectivo reclama despidos en labores de búsqueda.

Aunque existen documentos de los contratos, aproximadamente la mitad del equipo no participa en labores de campo, lo que, según la activista, podría generar una "desbandada" que impactaría a arqueólogos, buscadores locales y especialistas en diversas regiones.

"Si empieza con una y lo permitimos, va a empezar con todos los demás", advirtió.

En materia de equipamiento, señaló que pese a que el estado recibirá 26 millones de pesos del presupuesto federal, el personal enfrenta serias carencias: drones insuficientes, camionetas sin mantenimiento, remolques sin uso y equipo de campo deteriorado.

La representante del colectivo también denunció que empleados comisionados de corporaciones policiales han perdido bonos y ascensos, mientras que la llegada de nuevos peritos podría derivar en la creación de una Fiscalía Especializada con mejores condiciones laborales, lo que desmotivaría al personal actual.

"No existimos para el gobierno del Estado. No hay desaparecidos para el gobierno del Estado. La comisión la creamos nosotros y ahora ponen obstáculos a quienes nos ayudan", afirmó Pérez Rodríguez.

