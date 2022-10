Arturo Zaldívar responde a críticas por videos para jóvenes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se pronunció en su cuenta de Tik Tok contra quienes lo han atacado por su interacción con los jóvenes a través de esta red social.

"Nosotros nos tenemos que adaptar a los jóvenes, no ellos a nosotros", señaló en una publicación de un video en su cuenta de Tik Tok.

"Soy el primer presidente de la Corte que estoy en la plataforma digital de TikTok y he sido muy criticado. Por eso a los jóvenes cuando les dices que tienen el derecho a tatuarse y que nadie los puede discriminar por eso los llena de sentido y de entusiasmo. Cuando a las mujeres jóvenes les dices que tienen el derecho a interrumpir su embarazo, eso las llena de confianza en la justicia", dijo el ministro presidente de la Corte en un video de casi un minuto y que tiene más de 300 mil me gusta en TikTok.

"Así se comunica con los jóvenes hoy, no con cartones, con discursos totalmente acartonados que responden a otra época. El futuro de México está en ellos y quienes no lo entienden, es problema de ellos, no mío", expresó.

Usuarios de esta red social han dejado miles de comentarios a los videos del presidente de la SCJN.