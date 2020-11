Arzobispo expresa sus condolencias por las 100 mil muertes por Covid

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó sus condolencias por las más de 100 mil personas que murieron a causa de Covid-19, pidió a los mexicanos no bajar la guardia a fin de evitar contraer la enfermedad y que crezca el número de defunciones.

"Esta tarde noche hemos recibido la información respecto a los fallecidos a causa del covid-19, me sumo al dolor de estas 100 mil personas que nos han dejado, que han partido a la casa del padre, oremos por ellas, pero además alertémonos, tratemos de tomar conciencia, de que necesitamos cuidarnos para que esta cifra ya no siga creciendo".

A través de un vídeo, el también cardenal lamentó la situación que enfrenta el país derivado de la pandemia por coronavirus, invitó a los mexicanos a cuidarse a través de las medidas de higiene y sana distancia dictadas por la autoridad sanitaria.

"A todos nos duele la despedida de un ser querido de manera tan rápida, inesperada y que podemos evitarlo, cuidemos nuestra salud, transmitamos nuestra preocupación a los demás, y usemos las indicaciones y herramientas que nos han presentado de cómo debemos protegernos durante este tiempo en nuestra relación con los demás".

Finalmente, el prelado elevó una oración por el descanso de las personas que han fallecido por el SarsCoV2. "A todos los que participan en su familia del dolor de un ser querido que ha muerto a causa de covid, mi más sentido pésame y desde luego mi oración por su eterno descanso".