Asegura AMLO que no hay permiso para dejar la transformación del país

Al reaparecer tras cinco días de dar positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay permiso para dejar inconclusa obra de transformación del país y acabar con la peste de la corrupción.

"Tenemos una misión por delante, tenemos que transformar al país, tenemos que acabar con la peste de la corrupción, esa es la peor de las pandemias, es peor que la malaria, y vamos avanzando por eso tenemos que concluir la obra de transformación, no tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de transformación, la tenemos que consumar entre todos".

Por medio de un video mensaje, sin cubre bocas y caminando por los salones de Palacio Nacional, el Mandatario expresó su satisfacción porque en estos momentos difíciles, "en lo que corresponde a mi persona", pero también aplica a todos los que sufren, padecen de esta enfermedad y otras emerge en México el humanismo y la fraternidad.

"Eso es lo que aspiramos, la transformación, no significa nada más crecimiento económico, el bienestar material, la transformación es el bienestar del alma, el bienestar tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con eso que sentimos nosotros pero que también sentimos cuando le pasa al prójimo".

Aseguró que a pesar de los pesares lo que está aflorando, ese sentimiento humanitario, fraterno de mucho cariño y esa es la aspiración de su gobierno el de una sociedad mejor, igualitaria, más justa, fraterna, una sociedad sin discriminación, sin racismo, sin clasismos, sin odios.