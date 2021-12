Asegura PAN que enarbolará causas ciudadanas como la niñez, la juventud y la lucha de mujeres

La niñez, la juventud, el desabasto de medicamentos y la lucha de las mujeres, entre otras, son algunas de las banderas que enarbolará el Partido Acción Nacional (PAN) durante el próximo proceso electoral, aseguró la secretaria nacional de Vinculación con la Sociedad Civil, Adriana Aguilar Ramírez.

"Esta secretaría no solo es fundamental solamente para el proceso electoral venidero, sino también para poderle regresar a México la democracia y lo necesario para tomar y retomar nuevamente esta vida digna que cada mexicana y mexicano necesita tener", destacó.

De acuerdo con el último reporte de INDESOL de 2019, en México existen 43 mil organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Secretaria de Vinculación expuso que toda causa que el país necesite es una causa que el PAN va a abanderar y abrazar, como es la vida, la educación, la cultura, la sustentabilidad y las mujeres.

Adriana Aguilar manifestó que se ha acercado con algunas asociaciones religiosas, fundaciones para niñas y niños con cáncer, se sumaron al llamado colectivo de 57 organizaciones que buscaban hacer un exhorto al gobierno para que les regrese el derecho a la salud.

En este sentido explicó que el PAN va a llegar hasta donde tope en la lucha por las causas ciudadanas y hasta donde la ciudadanía lo demande.

"Es una realidad que entre más pasa el tiempo, mayor es la crisis que vive actualmente nuestro país, y lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta. Acción Nacional va a encabezar toda causa social que nuestro país y nuestra ciudadanía requiera, debemos de saber que no siempre las personas y la ciudadanía de México está casada con un partido político, pero sí debemos entender y saber que toda persona de nuestro país está casada con una causa", dijo.

Explicó que esta Secretaría está totalmente enfocada a panistas, ciudadanía, personas que no creen en ningún partido político, pero que saben que nuestra causa es el bien común y la dignidad de la persona humana, la cual está por delante y como prioridad de todo y ante todo.

Agregó que buscarán tener acercamiento con colectivos de personas desaparecidas y en este trabajo estarán coordinados con los gobiernos locales y municipales, con los cuales se ha establecido un diálogo más ágil.

Asimismo, habrá contacto con asociaciones que cuidan el medio ambiente y la sustentabilidad.

