Asegura senador Guadiana que no hay nada ilegal en su inversión

Ante los señalamientos en su contra derivados de la investigación denominada Pandora Papers, el senador de Morena Armando Guadiana Tijerina negó que haya algo ilegal en la conformación de un fideicomiso en el que invirtió junto con otros socios de Estados Unidos y Colombia.

En conferencia de prensa, explicó que el proyecto se creó en 2008, pero se frustró por diferentes motivos y se extinguió en 2009. Dijo que fue hasta febrero de 2013 cuando se hizo oficial su quebranto. "Claro que perdimos dinero. Pero eso es historia", señaló.

Reconoció que las dudas que hay se originan porque el dinero estaba en una entidad que se creó en una Casa de Bolsa de un sistema bancario off shore, pero aseguró que todos los recursos que invirtió pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, por lo que no hay delito que perseguir. "No es dinero malhabido, 'lavado', roblado ni fue pertenecía a organizaciones criminales".

Armando Guadiana dijo que no tiene nada que esconder, pero reconoció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, está obligado a investigar "a todos los ciudadanos", sea el más encumbrado o el más humilde, "si comete errores".

Insistió en que no tiene pendientes hacendarios, además de que su caso ya es antiguo y desde el punto de vista fiscal, no es de interés, porque la autoridad hacendaria revisa los últimos cinco años. "Si hay algo penal hasta 7 o diez años, y aquí pasaron más de diez años", y recomendó a los periodistas, "ustedes y todos los grupos que están investigando, como todas las cosas, empiecen por investigar lo más reciente e irse hacia atrás para que quien tenga responsabilidad hacendaria "que pague o se le castigue".

"Yo soy senador a partir del 1 de septiembre de 2018 y como estos eventos fueron por allá de 2008 y 2009, no tenían por qué entrar (en su declaración patrimonial), ya no existen".