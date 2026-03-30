Aseguran embarcación con 650 kilos de cocaína

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

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al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán una embarcación menor con tres motores fuera de borda, con 14 bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características de cocaína, con un peso de 650 kilogramos y 350 litros de combustible.También fueronde la ley.Esteforma parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través de un despliegueconformado por unaque realizó el aseguramiento, en conjunto con una, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras.Elinformó que en este aseguramiento se contó con la colaboración depor parte dely la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.A las personasles fueronde ley y junto con lo asegurado puestos a disposición de laspara determinar su situación jurídica.Con este aseguramiento se estima unaa la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos, además, se impidió la posible distribución de más de un millón 300 mil dosis de droga.Elresaltó que estas acciones son parte de las operaciones deque efectúa laTambién, representa una afectación en la estructura financiera de los, con lo que se evita que la sociedad quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas.