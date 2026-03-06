logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.

Por El Universal

Marzo 06, 2026 02:54 p.m.
A
Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada para

almacenar huachicol
, fue asegurado por la Marina Armada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Compostela, Nayarit.
Durante un vuelo de vigilancia con dron se detectó este lugar de almacenamiento clandestino de combustible en la comunidad La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, reportó la Secretaría de Marina (Semar).
Indicó que derivado de lo anterior, el personal naval y de la FGR realizaron un cateo en la propiedad en el que se aseguró un vehículo tipo autobús, una Urban y un semi-remolque cisterna con un volumen significativo de hidrocarburo, quedando a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
La Semar señaló que dichas acciones son orientadas a la prevención de actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en el estado de Nayarit.
La dependencia afirmó que el Sector Naval de Boca de Chila pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico327 688 0731.
Asimismo, recordó que la Secretaría de Marina Armada de México tiene disponible el siguiente número de contacto, en caso de emergencias: 800 MARINA 1(800 627 4621).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol
Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

SLP

El Universal

Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.

¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT
¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT

¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT

SLP

El Universal

La reforma a la Ley Federal del Trabajo busca limitar comunicaciones laborales fuera de horario y proteger la salud mental.

Resurgen Las Adelitas, mujeres que respalda a Sheinbaum
Resurgen Las Adelitas, mujeres que respalda a Sheinbaum

Resurgen "Las Adelitas", mujeres que respalda a Sheinbaum

SLP

El Universal

El colectivo de mujeres impulsa un movimiento inclusivo para respaldar a la presidenta y promover derechos femeninos.

CFE puede manejar riesgos de su plan de inversión por 30 mil mdd
CFE puede manejar riesgos de su plan de inversión por 30 mil mdd

"CFE puede manejar riesgos de su plan de inversión por 30 mil mdd"

SLP

El Universal

Moody´s destaca que la dependencia de gas natural importado limita el perfil crediticio de CFE.