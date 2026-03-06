Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol
Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada paraalmacenar huachicol , fue asegurado por la Marina Armada
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Compostela, Nayarit.
Durante un vuelo de vigilancia con dron se detectó este lugar de almacenamiento clandestino de combustible en la comunidad La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, reportó la Secretaría de Marina (Semar).
Indicó que derivado de lo anterior, el personal naval y de la FGR realizaron un cateo en la propiedad en el que se aseguró un vehículo tipo autobús, una Urban y un semi-remolque cisterna con un volumen significativo de hidrocarburo, quedando a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
La Semar señaló que dichas acciones son orientadas a la prevención de actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en el estado de Nayarit.
La dependencia afirmó que el Sector Naval de Boca de Chila pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico327 688 0731.
Asimismo, recordó que la Secretaría de Marina Armada de México tiene disponible el siguiente número de contacto, en caso de emergencias: 800 MARINA 1(800 627 4621).
no te pierdas estas noticias
Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol
SLP
El Universal
Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.
¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT
SLP
El Universal
La reforma a la Ley Federal del Trabajo busca limitar comunicaciones laborales fuera de horario y proteger la salud mental.
Resurgen "Las Adelitas", mujeres que respalda a Sheinbaum
SLP
El Universal
El colectivo de mujeres impulsa un movimiento inclusivo para respaldar a la presidenta y promover derechos femeninos.