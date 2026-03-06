Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada para

, fue asegurado por la

y la(FGR), en el municipio de Compostela, Nayarit.Durante unconse detectó este lugar de almacenamiento clandestino de combustible en la comunidad, municipio de Compostela, reportó la Secretaría de Marina ().Indicó que derivado de lo anterior, el personal naval y de la FGR realizaron unen la propiedad en el que se aseguró un, una Urban y uncon un volumen significativo de hidrocarburo, quedando a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.Laseñaló que dichas acciones son orientadas a la, mantener el orden público y garantizar elen el estado de Nayarit.La dependencia afirmó que elpone a disposición de la ciudadanía elAsimismo, recordó que la Secretaría dede México tiene disponible el siguiente, en caso de emergencias:(800 627 4621).