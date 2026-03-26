Asesinan a activista Rosa Sandra Camacho en Temoac, Morelos

Asesinan a la activista Rosa Sandra Camacho Flores, voz crítica contra la violencia en Temoac, oriente del estado, fue acribillada a balazos en el interior de su domicilio, en pleno Centro, donde sujetos desconocidos abrieron fuego de manera directa. Paramédicos confirmaron el deceso inmediato tras localizar el cuerpo con varios impactos de proyectil.

Acciones de la autoridad

La víctima cobró relevancia pública hace meses al denunciar la creciente ola delictiva que envuelve al municipio y en sus declaraciones señaló directamente al presidente municipal, Valentín Lavín Romero, como responsable de la falta de garantías y el desgobierno.

Como alcalde designó a su suegra Andrea Angelina "N", La Patrona, como tesorera municipal y en diciembre pasado la Fiscalía General del Estado la detuvo por segunda ocasión, junto con otras 10 personas, por su presunta relación con las células delictivas "Los Aparicio" y/o "Los Ahuazulco" con influencia en la zona oriente del estado.

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El Gobierno de Morelos condenó la agresión armada directa en contra de Sandra Rosa y advirtió que, frente a cualquier acto de violencia, la ley se aplica con firmeza y no habrá impunidad. En lo que va del año la cifra de homicidios violentos contra mujeres supera los 30 casos.

Detalles confirmados

Tras la agresión armada, elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la escena criminal para el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cadáver al forense. Hasta el cierre de esta edición, no existen reportes de personas detenidas ni se ha desplegado un operativo de búsqueda efectivo.

Otro crimen violento de mujer ocurrió en el municipio de Jiutepec, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta negra acribillaron a una mujer de 40 años. El ataque ocurrió a las 10:20 horas sobre la calle Pinos, donde los sicarios interceptaron a la víctima mientras caminaba, disparándole a corta distancia antes de huir hacia la zona limítrofe del municipio.

Vecinos de la colonia Los Pinos alertaron a las autoridades tras escuchar las ráfagas que impactaron directamente en el tórax y cráneo de la mujer.

Paramédicos que arribaron al cruce con la calle Cedros confirmaron el deceso inmediato, cuyo cuerpo estaba tendido sobre el pavimento ante la mirada de transeúntes y comerciantes locales.

Elementos de la Policía Morelos y la Guardia Nacional acordonaron el perímetro para preservar la escena del crimen y evitar la contaminación de evidencias. Personal de la Fiscalía General del Estado inició el peritaje correspondiente, localizando múltiples casquillos percutidos de calibre corto esparcidos alrededor del cadáver de la víctima.

Hasta el cierre de esta edición, la mujer permanece en calidad de desconocida en las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en las colonias colindantes, sin que se lograra la ubicación o captura de los responsables del feminicidio.