Asesinan a adulto mayor estadounidense en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Rudy Lazo, un hombre estadounidense de 79 años de San Bernardino, California, recibió una golpiza que le causó la muerte en Tijuana, tras cruzar con la intención de donar ropa y víveres, según reportó la cadena NBC.

Según el medio citado, sus hijos se mostraron inconsolables tras enterarse del ataque a su padre, y explicaron que Lazo realizaba viajes frecuentes para llevar juguetes y productos básicos a familias necesitadas.

"Siempre fue una persona muy generosa; ayudaba a quien lo necesitara", dijo Juan Carlos Lazo, quien viajó a México para identificar el cuerpo de su padre encontrado el pasado 19 de abril.

Según explicó a NBC, probablemente murió durante un robo, puesto que no encontraron su camión ni objetos personales, y agregó que las autoridades mexicanas no han detenido a un presunto responsable hasta el momento.

Por su parte, Claudia Hernández, hija del fallecido, recordó que su padre decía sentirse seguro cuando transportaba donaciones a Tijuana: "Es muy peligroso ahí, pero probablemente creía que no le pasaría nada por ser un adulto mayor", dijo a la cadena de televisión.

Mientras que Juan Carlos agregó que: "No lo merecía. De hecho, ningún ser humano lo merece".